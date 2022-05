Gray advirtió: Hay que tener mucho cuidado con la segmentación tarifaría”

En la tercera audiencia pública para tratar el precio de las tarifas de energía eléctrica, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, advirtió que “hay que tener mucho cuidado con la segmentación tarifaria. El sistema de segmentación requiere un abordaje pormenorizado, ya que existen serios riesgos de cometer errores de inclusión que podrían ser perjudiciales para los sectores que aún necesitan del apoyo estatal”. “La segmentación geográfico-espacial puede traer aparejado un margen de error significativo, ya que muchos hogares, ubicados en áreas consideradas con capacidad de pago, pueden ser también muchos de los damnificados durante la crisis”, cuestionó Fernando Gray en su participación, y enfatizó sobre la necesidad de “conformar una mesa de trabajo para realizar un análisis personalizado de los barrios que garantice criterios justos”. Por otra parte, y con el fin de asegurar una igualdad energética, el jefe comunal propuso que “todas las beneficiarias y todos los beneficiarios de jubilaciones y pensiones deberían incluirse dentro del segmento de mayor nivel de subsidio”, con la excepción de quienes perciben altos ingresos. Asimismo, sostuvo que “este criterio también debería extenderse a las entidades de bien público, aunque estén ubicadas en zonas consideradas de mayor posibilidad de pago”. En cuanto al sector productivo de las pymes y los pequeños comercios, afirmó que la segmentación “debe considerar que la reactivación económica de las comunas no se vea socavada por los aumentos tarifarios, teniendo en cuenta, también, los enormes perjuicios económicos que sufren tras los constantes cortes de energía”. Por último, Fernando Gray volvió a hacer hincapié en que “no es un momento oportuno para más aumentos de tarifas. La segmentación debe contemplar tanto a los sectores más desprotegidos como a los asalariados y los sectores medios”. En este sentido, propuso “apelar a los datos del censo del 18 de mayo para aproximarse con mayor precisión a la realidad de la población y repensar un sistema tarifario con criterios justos”.

