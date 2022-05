Llega en la “Expo Feria 2022” a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia

El próximo sábado 14 y el domingo 15 de mayo llega la “Expo Feria 2022” a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia en Almirante Brown. Con entrada libre y gratuita, la muestra tendrá lugar en la Granja Educativa ubicada en la calle Juan B. Justo 1000, y estará abierta de 10 a 17 horas. El intendente interino Juan Fabiani y el diputado Mariano Cascallares invitaron a las familias brownianas a sumarse a la propuesta que contará con la feria de Productores rurales, la feria de mujeres emprendedoras y la de artesanías, además de shows artísticos en vivo y de ballets folklóricos, actividades para los más chicos del hogar, patio de comidas (un espacio gastronómico para almuerzo y merienda), y visitas guiadas por la Granja Educativa. En la feria, organizada por el Municipio a través de la Secretaria de Producción, Empleo y Formación profesional, los visitantes encontrarán productos elaborados regionalmente, tales como, quesos y chacinados, además de plantas ornamentales, de estación y flores de corte; artículos de diferentes rubros realizados por mujeres trabajadoras autogestivas y una muestra de Artesanos con trabajos en talabartería, platería, cerámica y telar. Por otro lado, habrá numerosas actividades artísticas (danza y música folklórica) para el esparcimiento de toda la familia, entre ellas, las presentaciones -a partir de las 15 horas- de Siembra Trío y de Sinergia folklore el sábado, y de la cantora Marisa Barrios y Retumbe Legüero el domingo. Y de la actuación de la compañía teatral Cabeza de Alfajor también el sábado al mediodía. Los vecinos también podrán participar tanto el sábado como el domingo de visitas guiadas a las 11, 12, 13, 14, 15 y 16 horas. Durante ambas jornadas además se brindará desde el Municipio asesoramiento a los vecinos en diferentes temáticas, tal como respecto del censo digital. Cabe señalar que para quienes no cuenten con vehículo, podrán llegar a la granja con el colectivo 501, ramal “Los Altos” desde Longchamps, que cuenta con diversos horarios.

