Juan María Viñales reconoció falta de dialogó por parte de la comuna lomense

El dirigente politico Juan María Viñales dialogó con radio GPS El Camino FM 90.7, donde comentó las actividades que vienen realizando y dio su visión sobre la situación y relación con el municipio de Lomas de Zamora.

Recordemos que el pasado fin de semana el espacio Frente Ciudadano, que conduce el dirigente peronista Juan María Viñales celebró el aniversario del natalicio de Eva Perón ademas de la inauguración de un nuevo local partidario, perteneciente a la Agrupación «La 19 de Agosto”.

En este marco Viñales se refrió a la apertura de los nuevos locales

“Estos locales que estamos abriendo son lugares para que nuestro cuadros puedan capacitarse, y también tener el oído para los vecinos para que haya participación y proyectos y poder trabajar unidos”

Consultado sobre el trabajo del municipio opinó: “Yo creo que no se escucha lo suficiente, no hay una participación ciudadana clara para que el vecino pueda aportar su mirada. Se hacen muchísimas obras pero en algunos casos se podría planificar mejor. El control ciudadano siempre es muy bueno”.

Así mismo el dirigente y ex concejal comentó que encuentra “fallas en la planificación” y la falta de la opinión de los dirigente locales y vecinos sobre lo que hacen en los barrios.

Candidaturas

Consultado sobre aspiraciones a la intendencia aseguró: “Yo soy un dirigente político que representa a sus vecinos y siempre voy a estar buscando lo mejor para Lomas. Si eso significa participar de un espacio, lo haré. Son decisiones que uno irá tomando con el tiempo”.

