Emotiva entrega de pensiones no contributivas a vecinos con discapacidad

El diputado provincial Mariano Cascallares, el intendente interino, Juan Fabiani, y el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, encabezaron un emotivo acto de entrega de nuevas pensiones no contributivas por invalidez a vecinas y vecinos de Almirante Brown. El acto de entrega tuvo lugar en la sala Raúl Soldi de la Casa Municipal de la Cultura y contó con la presencia de la directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y la subdirectora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad, Paula Gargiulo, entre otros funcionarios. Durante el encuentro Fabiani agradeció al Estado Nacional, a través de la Agencia de Discapacidad, por el compromiso y el trabajo conjunto que posibilita llegar a más vecinas y vecinos que necesitan ayuda. “Logramos una gran articulación para que Brown sea cada vez más inclusivo, ya que desde el Municipio tomamos a las políticas de inclusión como algo fundamental“, sostuvo el jefe comunal. Por su parte, Cascallares se sumó a los agradecimientos, y subrayó que para el Municipio es primordial el trabajo con la Agencia de Discapacidad. ”Tenemos un Gobierno Nacional que piensa en nuestra gente avanzando para garantizar derechos”, expresó. Y añadió: “Nos enorgullece trabajar juntos, porque hay un Estado que entiende cuáles son las prioridades, que piensa como hacer para generar las condiciones necesarias de igualdad que todas y todos queremos”. En tanto Galarraga que destacó el trabajo del distrito y recordó que cuando asumió el actual Gobierno Nacional había 145 mil pensiones frenadas y 170 mil bajas entre 2015 y 2019, subrayó: “Nosotros somos el Gobierno que vino a restituir derechos, a decir que el Estado está para dar respuesta y acompañar a todos los sectores en especial a los más vulnerables que requieren de una pensión no contributiva”. “Estamos enamorados del rol del Estado, de poder acompañar a las personas y a sus familias, a todos los sectores que quieren trabajar por los derechos y la inclusión real. Ustedes en Brown todos los días nos ayudan a hacer real ese derecho en la vida de la gente”, concluyó. Cabe señalar que en la ocasión se hicieron entrega de manera simbólica diez pensiones por invalidez, pero son 160 los beneficios otorgados por la Agencia Nacional de Discapacidad (en la cuarta entrega) que serán percibidos por primera vez en los meses de mayo y junio. Funciona en nuestro distrito una oficina de la agencia en el barrio Don Orione (Rio Diamante y Araujo) que promueve que la tramitación para las pensiones sea más rápida en beneficio de toda gente. Vale destacar que desde el 2020 a la fecha en Almirante Brown ya se han otorgado más de 1900 pensiones. Previo al acto se llevó adelante una reunión para seguir articulando acciones entre Nación y Municipio, se realizó un balance de lo concretado y se plantearon líneas de trabajo futuras en el marco del Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local, plan “Accesar”, al que adhirió Almirante Brown en 2021. Formaron también parte de la jornada, el director de Despliegue Territorial y Acceso de Beneficios de la ANDIS, Marcelo Villarreal, la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana, el Director General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Mariano Colombo; la presidenta del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporiti, y el secretario de Salud, Walter Gómez.

