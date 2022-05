En Brown convocan a inscribirse en los Juegos Bonaerenses 2022

El Municipio de Almirante Brown informó que hasta el próximo viernes 6 de mayo –inclusive- se encuentra abierta la inscripción para la edición 2022 de los Juegos Bonaerenses. Jóvenes, adultos mayores, universitarios y personas con discapacidad, entre otros, podrán competir en las diferentes disciplinas deportivas y culturales del torneo cuya final se disputa en la ciudad de Mar del Plata. Para informes e inscripción, quienes quieran participar en las prácticas deportivas podrán acercarse al Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo y Quiroga, por comunicarse por teléfono al 60815211 o por mail a deportes@brown.gob.ar Mientras tanto, para las disciplinas culturales la inscripción se encuentra abierta a través del mail juegosbonaerensesbrown@gmail.com (categorías juveniles, adultos mayores y universitarios), y de la cuenta culturainclusivabrown@gmail.com (para personas con discapacidad), o en gestionculturalbrown@gmail.com. Además las y los interesad@s podrán inscribirse personalmente en la Casa Municipal de la Cultura, en Esteban Adrogué N° 1224. Mariano Cascallares indicó que “ya son alrededor de 6 mil los brownianos inscriptos en las diferentes prácticas deportivas y culturales” e invitó a sumarse a esta actividad conjunta de la Provincia y los Municipios. En total se disputarán 44 disciplinas deportivas, 24 para adultos mayores, 13 para discapacitados y 3 para trasplantados (natación, atletismo, tenis de mesa). En tanto son 19 las disciplinas artísticas en las que competirán los brownianos.

Both comments and pings are currently closed.