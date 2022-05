Detuvieron a un hombre prófugo por un intento de femicidio en Budge

Un hombre de 71 años que se encontraba prófugo de la Justicia fue detenido en las últimas horas en el barrio La Victoria de Esteban Echeverría. Está acusado de balear en una panadería a plena luz del día a su expareja María Teresa Acosta, a quien dejó en coma durante meses. El hecho tuvo lugar en noviembre de 2019 en Budge, donde la mujer fue atacada verbalmente por su expareja, a quien se había encontrado en la calle cuando salió a comprar. En ese momento, el hombre abrió una mochila donde escondía un arma y la amenazó: “Vos pensaste que nunca te iba a encontrar, ahora te voy a matar”. Desesperada, corrió enfrente e intentó refugiarse en la panadería “La Poro”. Le advirtió a las chicas que atendían lo que estaba pasando y le pidió que cierren las persianas. Cuando las estaban bajando, el hombre entró a la fuerza y le disparó a quemarropa. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. La mujer estuvo varios meses en coma en el Hospital Gandulfo, hasta que pudo salir. En este marco, el hombre se escapó y estuvo prófugo durante años. Este miércoles, efectivos del Departamento de Homicidios perteneciente al Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo del comisario mayor Hernán Trama, lograron capturarlo en Echeverría. Tras tareas investigativas, fue identificado y encontrado circulando en el barrio La Victoria, donde fue detenido. En la causa, bajo la carátula “Homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa”, interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey.

