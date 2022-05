Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, programas y otras prestaciones, para el jueves 5 de mayo

Tras el nuevo IFE confirmado, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES), a cargo de Fernanda Raverta, confirmó el calendario de pagos del mes de mayo para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), Prestación por Desempleo y Progresar. pagará a los jubilados de ANSES un bono para compensar el impacto de la inflación. Además, está confirmado que el Gobiernopara compensar el impacto de la inflación. Con la suba del Salario Mínimo, varias prestaciones del organismo previsional tendrán aumentos y actualizaciones en sus montos, como Tarjeta Alimentar, Programa Hogar, entre otras. Quiénes cobran el jueves 5 de mayo prestaciones y asignaciones de ANSES Jubilaciones y pensiones de ANSES que no superen los $36.676 DNI terminado en 0: lunes 9 de mayo

lunes 9 de mayo DNI terminado en 1: martes 10 de mayo

martes 10 de mayo DNI terminado en 2: miércoles 11 de mayo

miércoles 11 de mayo DNI terminado en 3: jueves 12 de mayo

jueves 12 de mayo DNI terminado en 4: viernes 13 de mayo

viernes 13 de mayo DNI terminado en 5: lunes 16 de mayo

lunes 16 de mayo DNI terminado en 6: martes 17 de mayo

martes 17 de mayo DNI terminado en 7: martes 17 de mayo

martes 17 de mayo DNI terminado en 8: jueves 19 de mayo

jueves 19 de mayo DNI terminado en 9: viernes 20 de mayo Jubilaciones y pensiones de ANSES que superen los $36.676 DNI terminado en 0 y 1: lunes 23 de mayo

lunes 23 de mayo DNI terminado en 2 y 3: martes 24 de mayo

martes 24 de mayo DNI terminado en 4 y 5: miércoles 26 de mayo

miércoles 26 de mayo DNI terminado en 6 y 7: jueves 27 de mayo

jueves 27 de mayo DNI terminado en 8 y 9: viernes 30 de mayo Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 0: lunes 9 de mayo

lunes 9 de mayo DNI terminado en 1: martes 10 de mayo

martes 10 de mayo DNI terminado en 2: miércoles 11 de mayo

miércoles 11 de mayo DNI terminado en 3: jueves 12 de mayo

jueves 12 de mayo DNI terminado en 4: viernes 13 de mayo

viernes 13 de mayo DNI terminado en 5: lunes 16 de mayo

lunes 16 de mayo DNI terminado en 6: martes 17 de mayo

martes 17 de mayo DNI terminado en 7: jueves 19 de mayo

jueves 19 de mayo DNI terminado en 8: viernes 20 de mayo

viernes 20 de mayo DNI terminado en 9: lunes 23 de mayo Asignación Universal por Embarazo DNI terminado en 0: martes 10 de mayo

martes 10 de mayo DNI terminado en 1: miércoles 11 de mayo

miércoles 11 de mayo DNI terminado en 2: jueves 12 de mayo

jueves 12 de mayo DNI terminado en 3: viernes 13 de mayo

viernes 13 de mayo DNI terminado en 4: lunes 16 de mayo

lunes 16 de mayo DNI terminado en 5: martes 17 de mayo

martes 17 de mayo DNI terminado en 6: jueves 19 de mayo

jueves 19 de mayo DNI terminado en 7: viernes 20 de mayo

viernes 20 de mayo DNI terminado en 8: lunes 23 de mayo

lunes 23 de mayo DNI terminado en 9: martes 24 de mayo Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad En tanto que la Asignación por Prenatal y Maternidad se pagará desde el miércoles 11 de mayo hasta el miércoles martes 17 del mes, de acuerdo a su terminación de DNI. Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento Mientras tanto, las Asignaciones de Pago Único estarán disponibles para todas terminaciones de DNI desde el 6 de mayo al 9 de junio para la primera quincena, y desde el 23 de mayo al 9 de junio para la segunda quincena. Pensiones no contributivas de ANSES DNI terminado 0 y 1: lunes 2 de mayo

lunes 2 de mayo DNI terminado 2 y 3: martes 3 de mayo

DNI terminado 4 y 5: miércoles 4 de mayo

DNI terminado 6 y 7: jueves 5 de mayo

DNI terminado 8 y 9: viernes 6 de mayo Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán se abonarán desde el 9 de mayo al 9 de junio, para todas las terminaciones de documento. Desempleo Plan 1 En tanto que la Prestación por Desempleo Plan 1 se acreditará desde el lunes 23 de mayo hasta el lunes 30 del mes, de a dos terminaciones de DNI por día. Desempleo Plan 2 y 3 Por último, la Prestación por Desempleo planes 2 y 3 se acreditarán desde el jueves 5 de mayo hasta el martes 11 del mes. Más notas sobre ANSES ANSES incluyó una “sala de espera virtual” para cobrar el nuevo IFE: de qué trata Jubilados de ANSES cobran haberes y bono: consultá cuándo te paga Anses: ya se puede cargar la libreta de Asignación Universal ANSES confirmó el pago de AUH y AUE de abril: consulta cuándo cobras Becas Progresar con cambios en abril: cuáles son los requisitos

Both comments and pings are currently closed.