Cascallares y Fabiani junto a familias brownianas que mejoran y ampliarán sus viviendas

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la entrega de subsidios para la concreción de mejoramientos habitacionales a vecinos y vecinas de los barrios “Libertad” y “6 de Diciembre” de Don Orione, en la localidad browniana de San Francisco de Asís. La jornada se llevó adelante en la delegación local ubicada en Araujo N°2648, donde Cascallares y Fabiani entregaron medio centenar de ayudas económicas a familias brownianas para que realicen mejoras de infraestructura o ampliaciones en sus domicilios. Esta importante iniciativa se llevó adelante gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió gestionar 450 mejoras habitacionales en diferentes barrios populares del distrito pertenecientes a las localidades de San Francisco de Asís, Malvinas Argentinas y San José. “Esta ayuda es importante porque les va a permitir a muchas familias mejorar y agrandar algo tan importante como son sus casas. La iniciativa está pensada para aquellos barrios que están en constante crecimiento y que desde el Estado municipal venimos potenciando”, sostuvo Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, sostuvo que “hoy es un día importante porque con este acompañamiento muchos van a poder concretar obras necesarias para sus casas que tal vez venían postergadas por falta de recursos”. “Es tiempo de desarrollarnos y de transformar junto a nuestras familias los hogares para que sean como tanto anhelamos”, añadió agregando que esta política pública genera movimiento económico y empleo. Del acto participaron también el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; la subsecretaria de Tierras, Rosana Riccieri; el subsecretario de Derechos Humanos, Adrián Arano; y la delegada Mabel Klehb, entre otras autoridades.

