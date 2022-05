La lista de precios de los 60 productos de referencia para comercios de cercanía

La Secretaría de Comercio Interior oficializó la lista de precios de referencia de 60 productos en comercios de cercanía de todo el país, luego del acuerdo entre el Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) para “instrumentar iniciativas” con el fin de “mejorar el poder adquisitivo de los salarios”. Mediante la Resolución 430/2022 publicada en el Boletín Oficial, se especificaron las compañías elaboradoras y los precios de venta del mayorista o distribuidor y al público (en ambos casos con IVA incluido) tanto para comercios de cercanía del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el resto del territorio bonaerense, Centro, Cuyo, Litoral, NEA, NOA y Patagonia. La normativa incluye un anexo con el detalle de los precios de productos alimenticios, de limpieza y de higiene y cuidado personal. LOS PRECIOS Entre los precios de venta al público de la canasta de 60 productos para el AMBA se destacan: arroz integral Gallo 1 kg $ 222,60; azúcar Dominó 1 kg $ 92,20; cacao en polvo Nescao 300 gr $ 154,50; leche fresca Casanto 1 lt $ 117; conserva de tomate pelado entero común Noel 400 gr $ 94,30; dulce de leche Casanto 400 gr $ 178,50; queso untable clásico Casancream 200 gr $ 224,40; y Yerba Mate Con Palo 4Flex Taragüí 500 gr $ 302,10. En las categorías limpieza y cuidado personal, se encuentran jabón en polvo Matic Ala 800 gr $ 206,70; lavandina común Héroe 1 lt $ 73,50; lavavajillas Aloe Vera Magistral 300 ml $ 179,50; papel higiénico hoja simple blanco 50 mts Higienol 4 un $ 168,30; acondicionador Sedal 120 ml $ 90,00; desodorante Dark Temptation Axe 150 ml $ 264,80; y jabón de tocador Antibacterial Fresh Rexona 90 gr $ 94,80, entre otros. Entre las bebidas, figuran agua saborizada Lima Limón H2oh! 1.5 lt $ 142,80; gaseosa Cola Light Pepsi 1.5 lt $ 153,00; y gaseosa Lima Limón Free 7up 1.5 lt $ 173,40. En cuanto a los productos alcanzados por los fideicomisos de aceite y trigo, algunos de los precios para AMBA son: aceite girasol Cocinero 900 ml $ 218; aceite girasol Cañuelas 900 ml $ 218; harina de trigo 3/0 con Vitamina B6 y B12 Blancaflor 1 kg $ 91,60; y fideos tallarín Trigo Pan Favorita 500 gr $ 81,40. La resolución remite como antecedente a la reunión que mantuvieron el 5 de abril los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, con representantes de la UIA y la CGT. Si bien en ese encuentro las partes acordaron establecer “una canasta alimentaria de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos”, el listado de la resolución supera esa cantidad, aunque en la nómina se incluyen artículos comprendidos por los fideicomisos aceitero y del trigo. El Gobierno, la UIA y la CGT acordaron en ese encuentro llevado a cabo en el Palacio de Hacienda “la necesidad de instrumentar iniciativas para concertar acciones que permitan afrontar las dificultades económicas locales con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y argentinas y preservar la reactivación de la economía”. “Bajo tales directrices, se entiende oportuno y conveniente la comunicación de precios de referencia en comercios de cercanía, con el propósito reducir la dispersión de valores que existe entre estos locales y las grandes cadenas de supermercados”, señaló la resolución. La semana pasada, representantes de supermercados de origen chino del AMBA que ya están implementando el programa +Precios Cuidados con 60 productos para comercios de proximidad se reunieron con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, e hicieron una evaluación positiva de los resultados obtenidos. En ese contexto, el funcionario afirmó que “vamos a ser muy estrictos con la fiscalización en términos de precios y señalética” del programa, que es de adhesión voluntaria por parte de los comercios de cercanía. Este programa surge de lo acordado entre el Gobierno nacional, la CGT y la UIA el pasado 5 de abril, cuando las tres partes consensuaron medidas tendientes “a mejorar el poder adquisitivo de los salarios, cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y argentinas y preservar la reactivación de la economía”. El objetivo de la iniciativa es establecer precios de referencia en 60 productos diversos y de calidad destinados a los comercios de cercanía en todo el país. A diferencia del formato imperante en los grandes supermercados, el comercio de proximidad cuenta con más intermediarios en la cadena de comercialización, por lo que esta canasta se trabajó de manera separada a la de +Precios Cuidados tradicional.

