Procesaron a José Alperovich por abuso sexual a su sobrina

El juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, procesó al exsenador nacional y exgobernador de Tucumán José Alperovich en la causa por abuso sexual a su sobrina y excolaboradora, informaron fuentes judiciales. En una resolución de más de 400 páginas, Rappa dictó el procesamiento del ex gobernador tucumano por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades, indicaron las fuentes a Télam. El magistrado también decidió un embargo por 2,5 millones de pesos, añadieron las fuentes. Alperovich había negado las acusaciones de abuso sexual el pasado 20 de abril a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en el marco de una audiencia que se desarrolló de manera virtual. En diciembre de 2020, los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, y Mariela Labozzetta a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem), habían formulado un pedido de indagatoria a Alperovich, y en diciembre del año pasado, reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación que hicieron contra el exsenador. Los fiscales habían destacado en el dictamen que ya se habían llevado adelante una serie de medidas y mencionaron que, debido a toda la prueba incorporada hasta el momento, no había más cuestiones que resolver que impidieran el llamado a indagatoria. La denuncia contra el exgobernador tucumano fue presentada en 2019 por su sobrina segunda y excolaboradora, quien lo acusó por hechos de abuso sexual presuntamente ocurridos durante 2017. En ese entonces, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana. Sin embargo, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal. Luego, en diciembre del año pasado, Vismara y Labozzetta, en base a los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que presuntamente tuvieron lugar durante 2018 en Tucumán.

