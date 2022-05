La reunión del Gabinete nacional puso el foco en la producción y el crecimiento como ejes de gestión

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, consignó este miércoles que la reunión del Gabinete nacional que se desarrolló en la Casa Rosada desde primera hora de la mañana fue “extremadamente productiva” y puso el foco en “tomas económicos que tienen que ver con la producción y el crecimiento”, que -sostuvo- “se mantiene en valores muy importantes”. Así lo expresó en el marco de una conferencia de prensa que, al término del encuentro, ofreció junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana; la ministra de Salud, Carla Vizotti; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. “Los temas económicos que abordamos tiene que ver con la producción y el crecimiento que se mantiene en niveles muy importantes. El ministro (Martín) Guzmán fue quien brindó información al respecto”, sostuvo Manzur en su declaración a la prensa, en la que remarcó que el encuentro de ministros que tuvo lugar la mañana de este miércoles constituyó “una reunión de trabajo, extremadamente productiva”. Además, minimizó las diferencias en el seno del Frente de Todos al asegurar que “tienen que ver con la dinámica propia dentro de un espacio político” y señaló que “tampoco hay que darles mucha trascendencia”. De hecho, subrayó que el Gobierno “trabaja en equipo” y afirmó que “el presidente Alberto Fernández es quien decide el rumbo de la gestión”. Por otra parte, el funcionario anticipó que cada 15 días se llevarán a cabo reuniones de gabinete para analizar el avance de los proyectos de Gobierno. Foto: Prensa Jefatura de Gabinete La reunión de Gabinete fue convocada por Manzur y comenzó a las 7.45 en Casa Rosada. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Eva Perón, de la Casa Rosada y participaron el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, que se sumó a las 9 luego de atender un tema de salud de uno de sus hijos; los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Economía, Martin Guzmán; de Salud, Carla Vizzotti; de Educación, Jaime Percyck; de Mujeres, Género y Diversidad; Elizabeth Gómez Alcorta; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Defensa, Jorge Taiana; de Trabajo, Claudio Moroni; de Ambiente, Juan Cabandie; de Justicia, Martin Soria; de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus y de Agricultura, Julián Domínguez. También estuvieron presentes los secretarios de la Presidencia, Julio Vitobello; de Medios, Juan Ross; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, el asesor presidencial Juan Manuel Olmos; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

