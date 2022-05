Cascallares y Fabiani recorrieron obras de refacción de viviendas en Glew

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron junto al subsecretario de Economía Social de la Nación, Daniel Menéndez, las obras de refacción en viviendas del barrio Nuevo Sol II de Glew. La jornada se llevó adelante en el cruce de las calles Gaito y Amat, donde dialogaron con los vecinos y vecinas y visitaron las distintas viviendas que fueron refaccionadas gracias a la articulación con la Secretaría de Infraestructura Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la organización Barrios de Pie. Se trata de 30 viviendas en las que se está avanzando en obras de refacción y ampliación, las cuales son realizadas por trabajadores y trabajadoras del barrio. Esta importante mejora de urbanización ya se encuentra en un avance del 30 por ciento. “Gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional estamos avanzando con importantes obras en Glew, haciendo mejoras de infraestructura en casas para seguir potenciando los barrios”, sostuvo Juan Fabiani. En esa línea se expresó también Mariano Cascallares, quien destacó que “estas mejoras cambian por completo la realidad de los barrios y también la vida de los vecinos y vecinas. Vamos por más obras para Almirante Brown”, añadió. Cabe destacar que a pocas cuadras se está por poner en marcha la histórica pavimentación de 4,5 kilómetros de la avenida Capitán Olivera, entre las avenidas Tomás Espora e Hipólito Yrigoyen, justo en el límite entre las localidades de Glew y Guernica, perteneciente al partido de Presidente Perón. De la actividad participaron también el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; la subsecretaria a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano, y el delegado de Glew, Guillermo Antoniani, entre otras autoridades.

