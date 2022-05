Zoonosis Brown convoca a veterinarios para seguir ampliando sus servicios

El Municipio de Almirante Brown informó que el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis está convocando a veterinarias y veterinarios para sumarse al equipo de esa institución y de ese modo poder continuar sumando servicios para las vecinas y los vecinos. Las y los interesados podrán enviar un mail al correo electrónico cmsayz@gmail.com o acercarse a la calle Martín Fierro N° 33 esquina Monteverde de Burzaco, o bien comunicarse al teléfono 5034-2100 interno 647. Las políticas públicas de control de la superpoblación de perros y gatos le permitieron a Almirante Brown convertirse en el primer Municipio No Eutanásico y ser actualmente una referencia en la materia para otros municipios y provincias argentinas. En ese marco, Zoonosis Brown es una institución modelo que viene batiendo récords de castraciones y prestaciones veterinarias desde hace años. En ese marco, ahora Zonosis Brown convoca a veterinarias y veterinarios a sumarse a su equipo para continuar extendiendo las prestaciones y los servicios en nuestro distrito. Mariano Cascallares precisó que “continuamos profundizando la política pública de Control Ético de la Superpoblación de Perros y Gatos, y todas las acciones que lleva adelante Zoonosis Brown para cuidar a los animales y brindarle cada día más servicios a nuestras vecinas y vecinos”. Por su parte Juan Fabiani ponderó el trabajo conjunto entre Zoonosis Brown y las entidades protectoras de los animales de nuestro distrito.

