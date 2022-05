Movimientos sociales anunciaron que marcharán durante tres días con fuertes reclamos al Gobierno

Los grupos piqueteros se movilizarán el próximo 10 de mayo desde las principales ciudades de la Argentina; continuarán el viaje durante el día 11 y llegarán a la Ciudad de Buenos Aires el jueves 12. Pretenden mover a 300 mil manifestantes que se dividirán en tres columnas: la primera se concentrará en Retiro -se tratará de las columnas que partirán desde el NEA y NOA. En la segunda marcharán en dirección a Once -que serán los grupos de Cuyo y Neuquén. Mientras que la tercera columna irá hasta Constitución -que serán las del interior de la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y otras de la Patagonia. Todas culminarán su recorrido en la Plaza de Mayo. Se trata de la segunda gran movilización en menos de un mes. Uno de los principales organizadores y protagonista de la masiva movilización del pasado 13 de abril, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, expresó -en declaraciones periodísticas- su descontento con Alberto Fernández y señaló que, “mientras su gobierno celebraba el crecimiento económico, los índices de menor desocupación y la disminución de la pobreza, la realidad desnudó el bolsillo de la población, donde ven sus ingresos arrasados por la inflación, por lo que no hay nada para festejar”. La tensión creció luego de que no llegaran a un acuerdo en todos los puntos de tensión en la reunión del pasado 11 de abril. Si bien lograron que el ministerio refuerce la entrega de alimentos para los comedores populares, tuvieron la negativa para la extensión del programa Potenciar Trabajo a más beneficiarios. Actualmente 1.200.000 personas que efectúan actividades en el marco de la economía popular son beneficiarias del plan, por lo que perciben 16.500 pesos. “Trabajo genuino sin precarización laboral, salario equivalente a la canasta familiar; un aumento de emergencia para que ningún trabajador y jubilado esté por debajo de la canasta de pobreza; aumento inmediato en los programas sociales y su apertura para todos los que lo necesitan, y su universalización; y la asistencia integral a los comedores populares”, serán el resto de los reclamos por los que coparan el centro porteño.

