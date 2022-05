El municipio firmó acuerdo con la provincia para avanzar con más obras de asfalto

El Municipio de Almirante Brown firmó con la Provincia de Buenos Aires un acuerdo que permitirá seguir potenciando las obras de pavimentación en las localidades y en los barrios de nuestro distrito. En este año 2022 se ejecutará en Almirante Brown la pavimentación de más de 600 cuadras, incluyendo obras históricas como el asfalto completo de la avenida Capitán Olivera de 4,5 kilómetros de extensión entre las avenidas Tomás Espora e Hipólito Yrigoyen, justo en el límite entre las localidades de Glew y Guernica. Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani participaron en Lanús del acto de la firma del convenio con el Gobierno Bonaerense que incluyó, además, a las intendentas y los intendentes de la Tercera Sección Electoral. “Las soñamos, las planificamos y ahora estamos ejecutando junto con la Provincia todas las obras de pavimentación que le mejoran definitivamente la vida a nuestros vecinos. Estos asfaltos se complementan con las respectivas obras hidráulicas y con la masiva instalación que continuamos llevando adelante en nuestro distrito”, indicó el diputado Mariano Cascallares. Mariano Cascallares agregó que “continuamos pavimentando los accesos a nuestros Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), a los establecimientos educativos y a los barrios, continuamos mejorando la conectividad y la accesibilidad en todas las localidades brownianas”, acotó el legislador provincial. El Plan de Pavimentación anunciado ayer por la Provincia de Buenos Aires abarca a 19 distritos incluyendo a Almirante Brown y beneficia a más de 2 millones de vecinas y vecinos.

Both comments and pings are currently closed.