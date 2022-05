En 85 operativos de transito, el municipio secuestro 213 vehículos y retuvo 1743 licencias

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, hizo público un informe que revela que en los tres últimos meses secuestró un total de 213 vehículos -entre autos y motos-, al tiempo que retuvo 1.743 registros de conducir por infracciones y faltas de tránsito en los 85 operativos preventivos de tránsito que realizó en ese lapso de tiempo. Estos son los resultados del intenso trabajo ejecutado en forma permanente en las diferentes localidades del distrito en los puntos más conflictivos para prevenir faltas de tránsito, controlar la documentación de los rodados y evaluar los niveles de alcoholemia de las y los conductor@s, previniendo además la realización de picadas. Entre los lugares donde se realiza mayor cantidad de operativos preventivos se destacan el Circuito de Longchamps, las inmediaciones del Polideportivo de Rafael Calzada, diversos puntos de Don Orione, Circuito de Burzaco, Plaza Brown de Adrogué y sectores de la avenida Yrigoyen en Glew, entre otros. Estos operativos son sorpresivos y rotativos. Durante los 85 operativos además se registraron 42 resultados positivos de los controles de alcoholemia. En tanto del total de 213 vehículos secuestrados, 117 automóviles y 96 motos de diferentes cilindradas. De acuerdo a lo manifestado por el titular de la Agencia Municipal de Seguridad Vial browniana, Daniel Raimundo, el objetivo de los operativos es llevar “más seguridad” en la vía pública a las y los vecinos de nuestro distrito. Mariano Cascallares ratificó la decisión de que en Almirante Brown “siga habiendo un Estado Presente que cuide a nuestra vecinas y vecinos”, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani adelantó que “vamos a continuar potenciando los operativos de prevención que incluyen controles de alcoholemia”. El Municipio de Almirante Brown indicó que continuará realizando controles sorpresivos principalmente por la noche en puntos clave como los circuitos de Glew y Rafael Calzada entre muchos otros. Estas acciones incluirán pedido de la documentación obligatoria, verificación del cumplimiento de la normativa de tránsito vigente, controles de alcoholemia y la prevención de picadas en las vías más rápidas del distrito.

