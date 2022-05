Axel Kicillof autorizó un aumento del 25% en las cuotas de los colegios privados, retroactivo a marzo

El gobierno de Axel Kicillof autorizó subas en las cuotas de los colegios privados que reciben subvención del Estado para financiar parte o la totalidad del pago de los sueldos. Las tarifas tendrán un ajuste del 25% hasta septiembre de 2022, en un esquema de escalonado. Según lo acordaron las autoridades de la Dirección General de Escuelas provincial con las entidades que agrupan a los institutos de educación, los costos de la matrícula tendrán un incremento retroactivo del 8% desde marzo; otro porcentaje idéntico a partir de julio y un 9% en septiembre. La decisión oficial alcanza a más de 1,5 millones de estudiantes que cursan en el sistema de gestión no oficial. Son casi 6.200 establecimientos de enseñanza inicial, primaria, secundaria o terciaria que funcionan en el territorio bonaerense y que perciben aportes del gobierno para pagar los salarios de docentes y profesores. El sistema tiene otros 1.500 “servicios educativos” que no tienen ayuda del gobierno y por lo tanto no tienen regulaciones. Son institutos bilingües, más caros. “Estos emprendimientos ya aplicaron sus propios aumentos. Allí no hay negociación. Se rige por una relación contractual con los padres”, explicaron fuentes del sector a Clarín. Las subsidiadas están ubicadas en seis categorías: las que reciben 40%; 50%; 60%; 70%; 80% o 100% de aporte para pagar sueldos de los docentes. Un colegio que dicta inicial o primaria y tiene 40% de subsidio podrá cobrar hasta 12.500 pesos mensuales a los estudiantes. Y el que tiene 100% podrá pedir hasta 2.700. Los valores más altos están en los establecimientos de enseñanza técnica o agraria: podrán pedir por mes hasta 18.600 pesos mensuales a partir del nuevo cuadro tarifario si se beneficia con el aporte mínimo de ayuda estatal. El acuerdo al que llegaron los funcionarios de la Comisión de Aranceles de la Dirección de Escuelas y las entidades que agrupan a los colegios fija un método para abonar el retroactivo de marzo y abril. Deberá liquidarse al menos en dos tramos. Entonces, en los primeros días de mayo, los papás de chicos que asisten a los privados deberán pagar el arancel con el aumento de mayo, más uno de los que se “adeudan”. Y en junio pagarán el otro tramo del retroactivo. Así, las boletas de mayo y junio tendrán un incremento de 16% promedio. Los empresarios del sector educativo venían negociando desde hace más de un mes con la provincia el nuevo esquema tarifario. “Es que el aumento de los sueldos docentes lo empezamos a pagar desde marzo. Veníamos atrasados”, dijeron en la Asociación de Entidades de Educación privada (Adepra), una de las organizaciones de dueños de instituciones. La última modificación en los precios de la matriculación se autorizó en el último mes de 2021. La Dirección General de Educación habilitó subas de entre 6,7% y 6,9% para la cuota de diciembre. A esto se le suma un ajuste del 11,8% para la matrícula de marzo. En total, el año pasado aumentaron cerca de 40%. La autorización dispuesta por el Gobierno bonaerense está por debajo de la mejora que otorgó a los trabajadores de educación. En febrero de este año se acordó en la paritaria del sector una mejora de 40% promedio a pagar en tres tramos y con el compromiso de volver a negociar en agosto. Las entidades educativas tuvieron que presentar diagrama con el costo de funcionamiento de los centros educativos para justificar la variación de las cuotas. “El salario de los maestros y profesores representa la principal erogación de las empresas. Quedamos atrasados con relación al aumento salarial que debemos pagar a los trabajadores. Deberemos adaptar los presupuestos a esta nueva realidad”, dijeron en Adepra. A partir del lunes, llegarán las notificaciones a las familias. Más allá de las consideraciones técnicas el resultado será: deberán pagar más por el servicio de educación de los hijos.

Both comments and pings are currently closed.