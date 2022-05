Almirante Brown: Emotivo homenajes a 40 años del hundimiento del Crucero General Belgrano

El Municipio de Almirante Brown realizó dos emotivos actos en el marco del 40° aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. El primero tuvo lugar en la localidad de Longchamps, donde se homenajeó a los 323 tripulantes caídos y a los sobrevivientes. La jornada fue encabezada por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, en la plaza Crucero ARA General Belgrano, situada en el cruce de Simón Bolívar y Rosario, donde se colocó un arreglo floral junto a Excombatientes de Malvinas y también alumnos y alumnas del Jardín de Infantes N°938. El segundo acto se desarrolló en la Plaza Brown de Adrogué contó con una importante presencia de instituciones educativas, de los ex combatientes brownianos y de marinos y familiares de los héroes del Ara Belgrano. Allí, frente al monolito en homenaje a los caídos en el Crucero Ara San Juan se rindió un sentido homenaje a la misma hora que el barco fue alcanzado por el primer torpedo enemigo. Dicho acto fue encabezado por el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko y por el titular del Consejo Escolar, María Marta Silva. “Honor y Gloria para nuestros héroes del General Belgrano y especialmente para Ramón Aldo Moreno y Omar Chaile, dos ex combatientes brownianos que ofrendaron su vida en defensa de la Soberanía Nacional y nuestras Islas Malvinas”, sostuvo el diputado bonaerense Mariano Cascallares. En este sentido, el legislador provincial también realizó un reconocimiento a Luis Ferreyra, Ramón Moreira, Fernando Palacios y Nicolás Leiva, quienes sobrevivieron al ataque inglés. De los actos participaron el coordinador de los ex combatientes José Palacios; el presidente del Centro de Excombatientes “Puerto Argentino”, Guillermo Rezk, además de instituciones educativas y vecinas y vecinos de nuestro distrito.

