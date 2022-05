Fernández destacó las obras que generaron empleo a “400 mil trabajadores”

El presidente Alberto Fernández destacó el sábado el “crecimiento” en el plan de obras que actualmente se traduce en la ejecución de 4 mil proyectos en todo el país con 400 mil empleos en la construcción, y afirmó que el Día Internacional del Trabajo “se celebra creando” puestos laborales. “De esa cifras, la mitad es del sector privado y la otra es parte de la acción pública que el Estado está llevando adelante”, manifestó Fernández al recorrer trabajos en la Autopista Presidente Perón, en el cruce con la Ruta provincial 58, a la altura del municipio bonaerense de San Vicente. Según se indicó en un comunicado oficial, el jefe de Estado afirmó que el Gobierno consideró que “una la Argentina federal necesitaba un plan de obras y se logró un crecimiento que hoy se traduce en más de 4 mil obras en todo el país”. “Eso determinó que crezca el empleo y hoy celebremos que haya 400 mil trabajadores de la construcción“, agregó. Todos sabemos el país que recibimos y todo lo que tuvimos que hacer para recuperarlo. Había que poner la economía en marcha, volver a reactivarla, prender la economía. Lo logramos, crecimos más del 10 por ciento. Ahora todo nuestro empeño está en crear trabajo“, expresó el Presidente al hablar durante un acto. Fernández estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y el intendente local, Nicolás Mantegazza, y dijo que por eso “el Día del Trabajo se celebra creando trabajo en la Argentina”. En ese contexto, el Presidente afirmó que “ahora que la economía avanzó, se desarrolla, crece, tenemos una sola preocupación, que el salario crezca día a día, que los bolsillos de los argentinos se fortalezcan, que los trabajadores le ganen a la inflación con sus sueldos” y sostuvo que “ese es el modo de construir una Argentina justa”. “Porque con crecer no alcanza, el crecimiento debe ser repartido de un modo equilibrado”, expresó el jefe de Estado. La obra de la Autopista Presidente Perón tiene actualmente en ejecución tres de los cuatro tramos de la nueva Autopista semiurbana que se realiza sobre traza nueva, e incluye dos carriles por sentido, colectoras, distribuidores, pasos a nivel, iluminación y nueva señalización inteligente, se informó oficialmente. Esta vía conformará el tercer anillo de circunvalación del AMBA, junto al Camino de Cintura y la Avenida General Paz, e integrará a 12 municipios: San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui. La Autopista conectará con todos los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y permitirá agilizar la salida desde los parques industriales que se encuentran a lo largo de su recorrido, facilitando el acceso al puerto de La Plata y a los aeropuertos de Morón, El Palomar y Ezeiza. En su conjunto, el nuevo corredor optimizará la conexión entre el norte y sur de la Provincia, y brindará impulso al desarrollo industrial, comercial y habitacional de toda el Área Metropolitana. Los cuatro tramos de la obra tendrán una inversión total de $41.517 millones de pesos, beneficiará a más de 12 millones de personas y generará 2.800 puestos de trabajo.

