Fabiani entregó maquinaria y herramientas a cooperativistas de Almirante Brown

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, entregó materiales y maquinarias a trabajadores y trabajadoras cooperativistas de nuestro distrito. La jornada se llevó adelante en el taller de carpintería de aluminio (fábrica de aberturas) y centro de capacitación de la Cooperativa Unidos y Organizados de San Francisco Solano y contó con la participación, entre otros, del subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Provincia, Federico Ugo, la titular del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano, la directora de Abordaje Territorial y Economía Social, Nilda Chamorro y el director de la Economía Social y Popular, Gonzalo Ruiz. Durante el acto, Juan Fabiani felicitó a los cooperativistas -que promueven el crecimiento de la economía popular- por la organización y evolución en su tarea y los instó a seguir trabajando, defendiendo sus logros y generando nuevos desafíos. Por su parte Mariano Cascallares destacó “la importancia de seguir creando trabajo genuino y de profundizar la entrega de maquinaria y equipamiento que permite continuar mejorándole la vida a nuestras vecinas y los vecinos”. Participaron de la jornada el dirigente Eduardo Ancona; y referentes como Daniel Amarilla de la Cooperativa Unidos y Organizados, y Vicky Greco y Andrea Pedroza de las cooperativas “Unidad de los Trabajadores” de Claypole y “Jesús mi Salvador” de San José, respectivamente. Estas dos últimas asociaciones también recibieron herramientas de trabajo.

