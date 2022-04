El Presidente expresó a las Madres su “sincero reconocimiento y eterna gratitud”

El presidente Alberto Fernández manifestó este sábado su “reconocimiento más sincero” y su “eterna gratitud” a las Madres de Plaza de Mayo, sobre quienes destacó que “miraron el terror a los ojos”, al cumplirse 45 años de la primera ronda que realizaron para reclamar sobre el paradero de sus hijos e hijas, secuestrados durante la dictadura cívico militar. “Hace 45 años un grupo de mujeres se reunió en #PlazaDeMayo con la esperanza de saber dónde estaban sus hijos y nietos y con el coraje de enfrentar a la dictadura más atroz”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Y, agregó: “En este video le acerco a cada una de ellas mi reconocimiento más sincero y mi eterna gratitud. #Memoria”, al publicar un clip de un minuto y medio, con imágenes de archivo con la voz en off del Presidente. “El 30 de abril de 1977 un grupo de mujeres se reunió en la Plaza de Mayo. Frente a la dictadura más atroz de nuestra historia, tuvieron el coraje de alzar la voz por primera vez, con la esperanza de saber, a dónde se habían llevado a sus hijos y nietos, saber si estaban bien, si alguna vez volverían a verlos. Era un sábado y así se volverían a juntar los jueves. Y así, su lucha incansable, hizo que el reclamo, que empezó un día como hoy en una plaza, se escuchara cada vez más fuerte”, comienza su relato. “Trascendió fronteras y generaciones, ellas miraron al terror a los ojos y les dijeron basta sentando las bases en una sociedad más justa, pusieron la Memoria, la Verdad y la Justicia sobre la mesa, hoy presente en cada marcha, en cada escuela, en cada familia, nos hicieron referentes de un país en derechos humanos”, continuó Fernández. El Presidente remarcó que “hace 45 años que son nuestro faro, en la defensa de lo justo y en la certeza de que, en la Argentina, algo así, nunca más volverá a suceder”. “Con este mensaje, le acerco a cada una de ellas, mi sincero reconocimiento, mi más fraternal abrazo, y mi eterna gratitud como argentino”, finalizó Fernández.

