Cascallares y Fabiani inauguraron dos centros integrales de acceso a derechos para niños, niñas y adolescentes

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron dos Centros Integrales de Acceso a Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes en las localidades de Glew y Longchamps, en el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, conmemorado el último 25 de abril. La jornada comenzó en el establecimiento de Glew, ubicado en la calle Sarmiento, donde Cascallares y Fabiani recorrieron el lugar y encabezaron el tradicional corte de cinta junto a la comunidad de profesionales que se desempeñarán en el flamante edificio. Posteriormente se trasladaron hasta la avenida La Aviación en Longchamps, donde también se puso en marcha un centro con las mismas características, en los cuales se realizarán distintas actividades vinculadas a la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. Justo al momento de la visita, en el lugar se estaban desarrollando actividades narrativas y de concientización sobre el maltrato infantil, junto a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Cabe destacar que estos dos nuevos espacios se suman a un total de 13 servicios con estas características en Almirante Brown. “Estamos muy contentos inaugurando estos dos espacios que tienen como objetivo realizar un abordaje integral en cuestiones vinculadas a la niñez. Estamos convencidos de que se trata de una etapa trascendental en nuestras vidas que debe estar llena de espacios de juego, amor y lectura”, sostuvo Juan Fabiani. Mientras que Mariano Cascallares resaltó el trabajo realizado por la Comuna y puntualizó que “estos nuevos centros integrales son muy importantes porque generan herramientas fundamentales para la conformación y el desarrollo de la vida de niños, niñas y adolescentes”. En dichos centros trabajarán equipos interdisciplinarios de profesionales, entre ellos psicólogas, psicopedagogas y trabajadoras sociales, para la asistencia de diversas problemáticas vinculadas a las infancias. De las actividades participaron la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales de Almirante Brown, Leda Quintana; la directora General de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Cecilia Cardelle; los delegados de Glew, Guillermo Antoniani, y de Longchamps, José María Vera, además del equipo de trabajadoras y trabajadores de los nuevos centros.

