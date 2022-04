Tras estar prófugo cinco meses, se entregó el menor que atacó al playero Arturo López en Monserrat

Fuentes policiales informaron que el adolescente se hizo presente de “forma espontánea” y está acusado de “lesiones graves” luego de agredir a López en una playa de estacionamiento del microcentro porteño. El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2021 en la mencionada playa situada en la calle Moreno al 800 cuando el joven estaba junto a su madre y mantuvo una discusión con Arturo López por un supuesto rayón del automóvil que había dejado allí estacionado. En medio de la misma, el menor golpeó al playero, quien se desvaneció, tras lo cual el agresor se retiró del lugar sin asistir al hombre.

