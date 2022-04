Lomas: Realizan campaña para vacunar contra la gripe en supermercados

De cara a la llegada de los días de más frío, el Municipio de Lomas profundiza la campaña de vacunación antigripal en el distrito, en la que todas las unidades sanitarias se encuentran habilitadas para aplicar las dosis de calendario. Y además, este sábado se aplicarán las dosis en supermercados e instituciones barriales. “A la par de la campaña histórica contra el Covid, en Lomas también se fortalece la vacunación contra la gripe. Son pasos fundamentales para cuidar la salud de cada vecino y vecina”, destacó el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Actualmente, las dosis antigripales son para el personal de salud, niños y niñas de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, puérperas, personas de 3 a 64 años con factores de riesgo, y mayores de 65 años. Mañana, los vecinos dentro de ese grupo podrán acercarse a vacunarse a los supermercados Carrefour de Las Heras (Las Heras 1163), Coto de Banfield (Yrigoyen 8028) y al Disco de Lomas (Meeks 256), en el horario de 9 a 14. En el mismo horario, también podrán hacerlo en la sociedad de fomento y biblioteca popular Roberto Arlt (Necol 934, Fiorito); y de 9 a 13, en la Iglesia Herederos para el reino, ubicada en Ricardo Palma y Escobar (Budge). Además, se habilitó un nuevo punto exclusivo de vacunación antigripal con un tráiler sanitario ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y Brandsen, Temperley. Es fundamental completar los esquemas antes de que comience el invierno para estar protegidos y saludables. Vale recordar que, semanas atrás, se llevó a cabo la exitosa “Noche para el calendario”, donde se aplicaron más de 3 mil vacunas a vecinos y vecinas de diferentes edades que quizás no encontraban un horario disponible para vacunarse. En esa jornada, todas las unidades sanitarias de la ciudad recibieron tanto a niños como adultos que completaron su esquema de vacunación. Además, también hubo vacunación en la bicicleteada organizada por el Municipio en Banfield, el domingo último. “Es fundamental completar los esquemas antes de que comience el invierno para estar protegidos y saludables. Este es el año de la Vacunación de Calendario, por eso vamos a seguir brindando operativos y creando diversos dispositivos que nos permitan llegar a cada vecina y vecino”, destacó la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud del Municipio, Sonia Nanni.

