El municipio ya instaló 354 alarmas comunitarias en las localidades brownianas

En el marco de las distintas herramientas que viene impulsando para la prevención del delito, el Municipio de Almirante Brown ya instaló 354 Alarmas Comunitarias en la totalidad de las localidades de nuestro distrito. Las nuevas alarmas son gratuitas para el uso de la comunidad y están ubicadas en puntos estratégicos en cada barrio con el objetivo de conformar una red que cubra todo el distrito a los efectos de que los vecinos y vecinas interactúen directamente con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de manera preventiva o ante alguna emergencia. Estos dispositivos funcionan a través de una aplicación para los celulares que está disponible en la tienda de aplicaciones de Android e iOS. También cuentan con cámaras de seguridad que monitorean los alrededores de cada alarma, además de funciones sonoras y lumínicas con un reflector LED para usar de manera disuasiva. “Las Alarmas Comunitarias son una de las tantas acciones que venimos impulsando para la prevención del delito, junto con las cámaras de monitoreo en barrios y colectivos locales, los Puntos Seguros, la flota de nuevos vehículos y la aplicación Alerta Brown, entre muchas políticas públicas”, sostuvo el intendente interino Juan Fabiani. El diputado bonaerense Mariano Cascallares, en tanto, destacó que “desde el Municipio seguimos colaborando con la Provincia en su lucha contra la inseguridad. Y lo hacemos sumando más y más herramientas para cuidar a nuestra gente en los barrios y en las localidades”. Al momento de la instalación de cada alarma comunitaria por parte del Municipio de Almirante Brown, el equipo de la Secretaría de Seguridad conjuntamente con personal policial de la zona realiza reuniones con las y los vecinos para brindarles asesoramiento e información respecto del funcionamiento de los nuevos equipos. CÓMO FUNCIONAN Entre sus funciones, esta tecnología permite a las y los vecinos activar la alarma más cercana a su ubicación y utilizar el reflector de forma disuasiva o bien enviar una alerta al COM para solicitar presencia policial, una ambulancia o bomberos. Asimismo, gracias al sistema de geolocalización, la persona que utilice el servicio será ubicada automáticamente y visualizada en tiempo real por las cámaras de seguridad. Actualmente, en Longchamps hay 44 dispositivos, en tanto que en localidades vecinas como Glew y Burzaco, funcionan 47 y 48 alarmas, respectivamente, todo en el marco de un plan integral que suma 354 artefactos en todo el Distrito. Cabe destacar que las alarmas tienen un alcance de dos cuadras a la redonda y están ubicadas estratégicamente en las doce localidades con el objetivo de trazar una red que abarque e integre todos los barrios. DESCARGAR LA APP La aplicación “Alarmas Comunitarias Brown” está disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS. Una vez instalada, se deberán completar algunos datos filiatorios y posteriormente se recibirá una llamada del COM para completar el proceso de registro.

