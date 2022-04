El municipio acompañó a jóvenes deportistas brownianos

El intendente interino, Juan Fabiani, entregó una ayuda económica a dos jóvenes patinadores de Almirante Brown. Se trata de Ana Benítez Caballero y Thomas Pintos, que competirán en el Campeonato Nacional de Patín que se disputará en mayo próximo en la provincia de San Luis. El acto de entrega de sendos subsidios tuvo lugar en el Palacio Municipal y contó con la participación del Director General de Deportes, Juan José Crupi, la delegada municipal de Burzaco, Andrea Capasso y su par de Rafael Calzada, José Canto. Estaban también presentes, las madres de los deportistas, y sus entrenadoras Viviana Canario y Gissel Aris Minicucci respectivamente. Durante el animado encuentro el intendente internino subrayó el enorme esfuerzo de los destacados patinadores y del equipo que los acompaña, y renovó el compromiso del Municipio de seguir apoyando al deporte en todas y cada una de las disciplinas que se practican en Almirante Brown. A su turno, Mariano Cascallares precisó que “el deporte es una herramienta de inclusión e igualdad de oportunidades y por eso promovemos el deporte y apoyamos a las y los deportistas de nuestro distrito”. Cabe señalar que los subsidios serán utilizados para solventar no solo gastos de traslado y hospedaje para el viaje, sino además para la compra de patines. La ayuda económica de Ana -que no estuvo presente durante el acto de entrega- fue recibida por su madre, Victoria Benítez. Thomas tiene 12 años, es de Burzaco y entrena en el Club Villa Calzada (Rafael Calzada), y compite en la categoría promocional “B” Infantil y en la Divisional “B” pareja mixta; mientras que Ana -11 años- oriunda de Glew, compite en la categoría Tercera “B” Infantil y sus prácticas las realiza en el Club Defensores de dicha localidad browniana.

