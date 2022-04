El gremio bancario realizará hoy un paro de actividades en todo el país

La Asociación Bancaria realizará este jueves un paro de actividades en todo el país en rechazo a la oferta recibida por parte de las cámaras del sector mientras se desarrolla la negociación paritaria. Tras la audiencia llevada a cabo ayer en el Ministerio de Trabajo de la Nación, el gremio consideró “inadmisible” la propuesta de un aumento salarial de 55% -en tramos hasta noviembre, con una revisión dentro del último trimestre del año- que presentaron los bancos y ratificó la medida de fuerza para hoy.

Both comments and pings are currently closed.