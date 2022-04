Cascallares destacó el crecimiento de la UNAB, que inauguró una nueva sede en Brown

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron junto al rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), Pablo Domenichini, la inauguración de una nueva sede de esa Casa de Altos Estudios en nuestro distrito. El acto se llevó adelante en el flamante establecimiento ubicado en Somellera N° 648, ubicado a pocos metros de la estación ferroviaria, el cual se suma a la sede situada en Mitre N° 1.399 para brindar atención a las y los estudiantes de la casa de altos estudios. Este nuevo espacio cuenta con un área de trabajo para docentes y puestos de trabajo para el personal administrativo, además de un aula para el desarrollo de cursos y talleres de Extensión. “Estamos muy contentos con este avance porque la Universidad es un orgullo y un anhelo de todos los brownianos. Luego de tantos años de lucha hoy ver este edificio tan moderno y las obras en el campus de la Quinta Rocca nos emociona”, sostuvo Fabiani. Cascallares, en tanto, remarcó que “ya son más de 4.000 los alumnos y alumnas que estudian acá” y destacó que además del primer módulo áulico que está en plena construcción, “en los últimos días se adjudicó la obra para la nueva estación ferroviaria en el campus, entre las estaciones de Burzaco y Longchamps”. “Este es el resultado de años de sueños, de planificación y de mucho trabajo”, sintentizó Cascallares. Finalmente, el rector Domenichini agradeció “el trabajo articulado con el Municipio, que nos acompaña en todas las iniciativas y propuestas para que sigamos creciendo”. “También a toda la comunidad educativa, hoy este es un paso más que fue posible gracias al trabajo y compromiso conjunto”, agregó. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamkis; el secretario de Extensión Universitaria, Ignacio Jawtuschenko, y la subsecretaria de Educación de Almirante Brown, Paula Falcón, además de secretarios de la universidad, consejeros superiores, docentes, trabajadores y estudiantes.

