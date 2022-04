Trabajadores municipales de Lomas de Zamora recibirán un aumento salarial

La intendente interina de Lomas de Zamora anunció el acuerdo paritario logrado con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMLZ) y que establece una suba pagadera a partir de abril del 18 por ciento al que se añadirá una suma fija de 1000 pesos para todas las categorías, con lo cual el incremento en las categorías más bajas será del 21 por ciento. Tras el acuerdo, el salario mínimo asciende a 40.000 pesos mensuales y ambas partes acordaron que en junio volverán a sentarse para evaluar la marcha de la economía y negociar nuevos ajuestes salariales. Para los trabajadores de la planta temporaria el aumento llegará con el sueldos de mayo. El anuncio se realizó al concluir el encuentro entre la jefe comunal y la plana mayor del STMLZ, encabezada por su secretario general, Raúl Espínola, quien concurrío junto al secretario adjunto, Eduardo Luna, y el de Finanzas Oscar Canteros, con quienes acordó el nuevo tramo de la paritaria periódica y que sigue los plazos de aumentos fijados según el salario mínimo, vital y móvil. El primer aumento de año fue en febrero, cuando se acordó un incremento del salario básico del seis por ciento.

Both comments and pings are currently closed.