Netflix no permitirá compartir contraseñas y aumenta los planes

Tras la pérdida de 200.000 suscriptores, las autoridades de Netflix decidieron realizar algunos cambios. El CEO de la empresa de streaming adelantó cuáles van a ser los cambios en los planes y precios para ver series y películas. Reed Hastings, CEO de la empresa de streaming anticipó que la plataforma “está bastante abierta” a abaratar sus planes y a tener una plataforma similar al de Hulu, que curiosamente posee un formato con publicidades. “Aquellos que han seguido a Netflix saben que estoy en contra de la complejidad de la publicidad y soy un gran admirador de la simplicidad de las suscripciones”, indicó el directivo. Pese a que no le agrada el formato con publicidad, indicó que tampoco le gustaría que los usuarios no tengan acceso a la plataforma por los costos: “Pero por mucho que sea un fanático de eso, soy un fanático más grande de la elección del consumidor y permitir que los consumidores a quienes les gustaría tener un precio más bajo y toleran la publicidad obtengan lo que quieren tiene mucho sentido”. Por otra parte, según detalló la empresa, son alrededor de 100 millones de personas las que comparten sus cuentas en todo el mundo, lo que significa una pérdida enorme de rentabilidad, ya que son 100 millones de cuentas que se usan sin pagar ningún tipo de abono. Después de probar su nueva estrategia con usuarios de Chile, Costa Rica y Perú, Netflix ya evalúa seriamente extenderla a todo el mundo. De esta manera, los suscriptores pudieron compartir sus contraseñas con personas fuera de sus casas “de forma sencilla y segura”, pero debieron pagar más para hacerlo. Así lo confirmó Chengyi Long, director de innovación de productos de Netflix, que además confirmó que la empresa habilitó una nueva función en las regiones mencionadas para “agregar miembros adicionales”. Estuvo disponible en los planes Estándar y Premium del servicio y permitió agregar hasta dos usuarios adicionales que no viven en el hogar. De esta manera, estos usuarios adicionales de Netflix podían tener sus propios inicios de sesión, recomendaciones y perfiles dentro de Netflix. Eso sí, con un costo adicional de 7,9 soles para Perú, 2,99 dólares para Costa Rica y 2.380 pesos chilenos. Estos cargos extra son de alrededor del 28% del plan “Estándar”, que permite usar la plataforma en dos dispositivos al mismo tiempo. Si se llegara a aplicar en Argentina a precios de abril de 2022, el cargo extra podría ser en torno a los $200. Cuánto cuesta Netflix con el aumento de abril Básico: $379

Estándar: $639

Premium: $939 Todos estos precios de Netflix son los que cobra la plataforma este abril de 2022 pero no están incluidos los impuestos que cobra el país. Por ende el plan básico con el Impuesto al Valor Agregado (21%), Tributo a las Transacciones (PAIS) 8% y el Impuesto por Resolución 4815/2020 del 35% queda en $629,14 final por mes. El estándar en $1.060,74 final por mes y, por último, el Plan Premium a $1.558,74 final por mes.

