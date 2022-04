Alumnos del secundario de Almirante Brown fueron legisladores por un día

Estudiantes del Quinto Año de la Escuela Secundaria N° 1 “Alfredo Palacios” de José Mármol visitaron la Cámara Baja bonaerense, donde fueron recibidos por el diputado browniano Mariano Cascallares. Allí, sentados en las bancas de los diputados, recibieron información sobre sus derechos como ciudadanos y respecto del funcionamiento de las instituciones en la provincia de Buenos Aires, en los diferentes poderes del Estado. Unos 30 estudiantes, junto al vicedirector de la institución educativa, Orlando Di Meglio, docentes y la subsecretaria de Educación de Almirante Brown, Paula Falcón, visitaron el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense y conocieron no solo la historia del edificio legislativo sino también su funcionamiento. Además las y los adolescentes recibieron una Constitución de la provincia de Buenos Aires como presente y un refrigerio para el almuerzo. En la ocasión, Mariano Cascallares dialogó y respondió cada una de las inquietudes de las y los jóvenes que se interesaron –entre otros temas – por saber cuáles son las funciones que cumple como diputado, además de los proyectos que están tratando actualmente en la Cámara Baja. “Con mucha alegría recibimos y acompañamos a est@s estudiantes de nuestro distrito en su visita a la Legislatura. Las instituciones se fortalecen en la medida en que las ciudadanas y los ciudadanos se involucran y participan de ellas”, indicó Mariano Cascallares. La Escuela N° 1 -con orientación en Arte- de José Mármol, es la primera institución educativa que visita la Legislatura bonaerense después de la pandemia. Cabe señalar, de acuerdo a lo manifestado por el Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola, que se prevé repetir la iniciativa con otras instituciones del distrito.

