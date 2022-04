Ya cambiaron a tecnologia LED el 80 por ciento de las luminarias de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown ya renovó el 80 por ciento del alumbrado público con tecnología LED y anunció que durante 2022 se pondrán más de 10.000 nuevos dispositivo, con el objetivo de finalizar el presente año con el 100 por ciento de cobertura del parque lumínico del distrito. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani destacaron que durante el 2021 se instalaron 24.000 luminarias en distintos rincones de la Comuna y que con la planificación para este 2022 se espera completar la totalidad restante. “Se está avanzando a todo ritmo con esta mejora que cambia verdaderamente la vida de nuestra comunidad y además aporta a todo lo relacionado a la prevención del delito”, sostuvo Fabiani. Cabe destacar que además del dispositivo lumínico, también se lleva adelante en algunas zonas el recambio o la colocación de nuevos postes, como así también mejoras en el brazo que sostiene la luz y la célula fotoeléctrica. En este sentido, el diputado bonaerense Mariano Cascallares remarcó que “este moderno sistema de iluminación nos permite mejorar la visibilidad, ahorrar energía e ir convirtiéndonos en un distrito más moderno y seguro”, al tiempo que expresó: “También realizamos un aporte concreto al cuidado del medio ambiente en este verdadero pulmón verde que representa Almirante Brown para nuestra región”. Este recambio histórico de material LED representa una mejora en la calidad del alumbrado en todos los barrios de Almirante Brown y también tiene un aspecto sumamente positivo en cuanto al ahorro energético, ya que reduce en un 50 por ciento la energía requerida para su funcionamiento. Durante la instalación los nuevos dispositivos se colocan en reemplazo de otras tecnologías existentes más antiguas como mercurio, sodio, cuarzo y bajo consumo, y también se suman en espacios públicos nuevos como plazas, parques o calles que necesitaban más presencia lumínica. Además, las nuevas luminarias requieren de poca potencia para encender y son aptas para la telegestión, es decir un moderno sistema que permite diagnosticar el funcionamiento de los equipos, su consumo y también administrar el rango lumínico de forma remota. Finalmente, desde la Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos local remarcaron que con “estos artefactos se gana en eficiencia y ahorro energético sin perder la cobertura lumínica”, al tiempo que precisaron que la capacidad operativa de instalación es la de aproximadamente 80 y 100 equipos por día, dependiendo de la disponibilidad de los artefactos y las condiciones climáticas, entre otras variables. Esta inversión en infraestructura lumínica también impacta de forma positiva en la seguridad ciudadana generando tranquilidad y certidumbre, al tiempo que posibilita la realización de pocas controladas del arbolado durante las colocaciones.

