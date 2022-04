Catorce provincias están bajo alertas meteorológicas por tormentas, viento y nevadas

El SMN emitió un alerta naranja por tormentas para la ciudad de Buenos Aires y el centro y noreste de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros. Catorce provincias se encontraban este martesen situación de alerta por vientos fuertes con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, abundante caída de nieve y tormentas de variada intensidad, fenómenos provocados por una sucesión de frentes de baja presión que afectan a gran parte del país desde el pasado viernes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En los últimos cuatro días se registraron nevadas recurrentes en la zona cordillerana de Neuquén con abundante caída y acumulación de nieve que alcanzaron los 70 centímetros. Vecinos de localidades neuquinas como Aluminé, Caviahue y Copahue compartieron a través de redes sociales decenas de videos y fotos impactantes de las intensas nevadas tanto en zonas urbanas como en rutas y paisajes rurales, algunas de las cuales fueron compartidas por la cuenta oficial de Twitter del SMN. En tanto, el SMN advirtió que la región central del país será afectada por eventos meteorológicos de distinta intensidad y, según el organismo habrá “tormentas muy intensas en Buenos Aires, CABA y sectores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos” a partir la tarde de este martes. Sobre el territorio bonaerense “en particular” las “tormentas pueden ser fuertes o severas, con ráfagas muy intensas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos”, enfatizó el SMN en su web. En consecuencia se emitió un alerta de color naranja para esta área en donde se esperan “valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada”. Una advertencia del mismo nivel rige para la provincia de Mendoza, en donde se espera que la localidad de Malargüe registre viento zonda de “intensidades que oscilarán entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora”, por lo que las autoridades mantuvieron la suspensión de clases presenciales para el turno tarde. El viento zonda también afectará localidades de Catamarca, San Juan, La Rioja, Salta y Tucumán, para las que está vigente un alerta de nivel amarillo ya que se espera que desarrolle intensidad es de entre 45 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de baja humedad relativa, indicó el SMN. Asimismo, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) emitió un alerta de nivel naranja para el área cordillerana de Neuquén debido a que esta región “será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas fuertes. La nieve acumulada durante el período de pronóstico se estima entre 40 y 60 centímetros, pudiendo ser superados en forma local principalmente en las zonas altas de montaña”. “Además, habrá reducción de visibilidad por nieve en suspensión, debido a los fuertes vientos previstos en la región”, precisó el organismo. También existe un alerta amarilla por vientos para este martes en la zona de Cordillera de las provincias de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, además de en el sur de San Luis, centro y norte de La Pampa y noroeste de la provincia de Buenos Aires. En la zona cordillerana los vientos provenientes del sector oeste pueden alcanzar velocidades entre 65 y 90 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros; mientras en las demás provincias se esperan velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 75. En tanto, el SMN emitió un informe con la precipitación acumulada –hasta el lunes- en el área bonaerense, en el cual la localidad de Moreno con 86 milímetros ocupa el primer lugar, seguida por Dolores y el Palomar con 47, Villa Gesell con 46, Campo de Mayo con 44 y la ciudad de Buenos Aires con 40. Ante los alertas emitidos, el SMN recomendó seguir de cerca las advertencias y recomendaciones de los organismos de defensa civil, vialidad y de gobiernos locales y, de ser posible, evitar estar expuestos al aire libre. Para esas zonas, el SMN difundió a través de un video en su cuenta oficial de Twitter algunas recomendaciones, que incluyen “permanecer en construcciones cerradas, desenchufar artefactos eléctricos, evitar circular por calles y caminos anegados, asegurar los objetos que puedan volarse con el viento, alejar los vehículos de los árboles”. El avance de un frente frío hacia el norte del país provocará un descenso en las marcas térmicas en provincias como Formosa y Chaco que este martes tienen temperaturas de unos 35 grados.

