Vilma González encabezó campaña del plan PROGRESAR en Budge

Se realizó en Bases Para la Acción y Participación Ciudadana una nueva inscripción del PROGRESAR. La concejala del Frente de Todos Vilma González habló sobre la importancia de retomar los estudios. “Es importantísimo primeramente para los chicos que están yendo al colegio invitando a los que no por determinados motivos, y justamente es eso lo que hace este gobierno, facilitarle un poquito, para que continúen sus estudio por que es importante, es el respaldo de cada uno para su futuro” comentó la concejala. Y agregó: “Hoy tuvimos la oportunidad de poder desarrollarlo acá, gracias a la intervención de nuestro Jefe de Gabinete Martin Insaurralde, de Marina Lesci y de todo el equipo de Martin Insaurralde para poder llegar a los barrios, con esto que es tan importante como lo es el PROGRESAR para nuestros jóvenes,

Concluyendo señaló “Seguimos invitando a continuar seguir estudiando, y aca con los compañeros que sigan trabajando como lo han hecho hoy, representando a la institución, atendiendo a la gente y comunicando a todos para que la oportunidad no se desaproveche” Consultada sobre la edad de inscripción comentó: “La inscripción comienza desde los 16 años hasta los 30, creo que la parte económica ayuda, pero tratamos de charlar con cada uno por que estudiar es su futuro” aseguró Vilma González.

Both comments and pings are currently closed.