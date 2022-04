Tras el intenso temporal, por la mañana continuará la lluvia en AMBA y hay alertas en nueve provincias

Tras el intenso temporal que se abatió durante la madrugada, este lunes se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con tormentas aisladas durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde, una temperatura estimada en 18 grados de mínima y 24 de máxima, y vientos del sur rotando al sureste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Para este martes se prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidad de tormentas aisladas a la tarde y noche, y una temperatura de 17 grados de mínima y 24 de máxima. Foto: Alejandro Amdan. El miércoles se espera que continúe la inestabilidad durante la madrugada y la mañana con posibles tormentas aisladas, aunque la condiciones cambiarán hacia la tarde con cielo algo nublado; en tanto la temperatura se ubicará en 19 grados de mínima y 21 de máxima.

