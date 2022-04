Prófugo cayó en Monte Grande por un homicidio en Budge

Detuvieron en Monte Grande a un sujeto por el crimen de Paula Santillán, la mujer de 38 años asesinada a la salida de un boliche en Ingeniero Budge hace cinco años. Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires capturaron a un sujeto de 26 años que se encontraba prófugo desde 2017. El imputado es identificado como Gabriel Alejandro S., a quien le dicen "Transa pilo", y es procesado como coautor del crimen calificado como "Homicidio agravado", que tuvo lugar el 2 de abril 2017 en torno a las 5 de la mañana en el la discoteca conocida como "La Cabaña", ubicada en la colectora del ex Camino Negro.

