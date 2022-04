Alberto Fernández saludó a Emmanuel Macron: “La fuerza de los demócratas vuelve a ser mayoría política en Francia”

Tras la confirmación del resultado, el presidente Alberto Fernández saludó a su par francés Emmanuel Macron, luego de haber obtenido la victoria en el balotaje ante Marine Le Pen. El mensaje fue a través de la cuenta oficial de Twitter del mandatario argentino. Con una foto de ambos presidentes, Alberto Fernández publicó hoy un mensaje de felicitación a su par de Francia, a través de las redes sociales. “Las y los franceses se expresaron claramente en favor del proyecto democrático de @EmmanuelMacron . Frente a las voces estridentes de la extrema derecha, propagadoras del odio y del prejuicio, la fuerza tranquila de los demócratas vuelve a ser la mayoría política de Francia”, expresó. En la publicación agregó una foto de ambos, para expresar la satisfacción por el resultado obtenido en el balotaje, ante la candidata ultraderechista Marine Le Pen. En el recuento provisorio, Macron alcanzó el 58,2% de los votos, a la espera del resultado definitivo. Mientras que Le Pen logró el 41,8% de los sufragios. Antes de la votación, el presidente Alberto Fernández había expresado su apoyo al candidato de unidad Emmanuel Macron, quien renovó por cinco años más su cargo en el Elíseo. Desde 2002 es el primer mandatario que logra ser reelecto en Francia. Por su parte, la candidata y contrincante de la extrema derecha, Marine Le Pen, alcanzó el 41,8 % de los sufragios, según el recuento provisorio. Después de las 21 (15 horas de Argentina) se lanzaron los primeros resultados provisorios que ya muestran una clara tendencia a la victoria del actual mandatario, de quien se espera salga a hablar en público para confirmar el triunfo. En una conferencia de prensa, Marine Le Pen habló tras el cierre de los comicios y expresó que no se siente perdedora del balotaje ya que “es una forma de esperanza, la aspiración de cambio no puede ser ignorada”, tras alcanzar el 40% de los votos. “Estoy lanzando la gran batalla de las elecciones legislativas esta noche”, expresó en su búnker ante los medios allí presentes.

