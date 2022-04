Fabiani participó de la inauguración de la nueva unidad medica en el Cottoloengo Don Orione

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participó de la inauguración de la nueva Unidad de Cuidados Especiales en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, que brindará un renovado servicio de atención sanitaria en búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus residentes. La jornada se llevó adelante en el emblemático predio ubicado en Lacaze N°3963, donde Fabiani, junto con Monseñor José María Arancedo; el coordinador del Consejo Directivo del lugar, Jorge Silanes, y el administrador del Pequeño Cottolengo, Marcelo Bezeck, hicieron el tradicional corte de cinta. Posteriormente, con la participación del director del Santuario San Luis Orione, padre Héctor Pazos; el coordinador técnico, Fernando Montero, y el director médico, Jorge Palmieri, descubrieron la placa conmemorativa en las instalaciones del flamante edificio sanitario. El nuevo espacio de salud se gestó adaptando y remodelando un edificio existente, el cual cuenta con diez habitaciones con un total de doce camas de internación. Todos los cuartos están dotados de los elementos necesarios para tratar a los pacientes, entre ellos una grúa para levantar personas, baños adaptados, servicios médicos centralizados, un consultorio médico, enfermería y todos los servicios generales. La flamante Unidad de Cuidados Especiales, bautizada con el nombre de Artémides Zatti, fue impulsada en el marco de los festejos por los 150 años del natalicio de San Luis Orione. Durante la actividad, Juan Fabiani agradeció “en nombre de todo el equipo municipal poder ser parte de esta inauguración tan importante”. “Desdehace seis años con Mariano (Cascallares) empezamos a forjar un vínculo muy fuerte con ustedes y el trabajo que realizan es admirable. Como brownianos el Cottolengo es un orgullo, una joya dentro de nuestro distrito. Sigamos trabajando juntos por más derechos para las personas con discapacidad”, añadió. Por parte del Municipio de Almirante Brown estuvieron presentes también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Mariana Ávila; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana; el director General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Mariano Colombo, la presidenta del Consejo de Discapacidad, Nora Saporiti, y el delegado Damián Aranda.

