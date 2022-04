Cascallares y Fabiani dieron inicio a programa de natación destinado a alumnos de primaria

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, dieron inicio al programa “Natación para todos y todas”, destinado a las y los alumn@s que cursan el cuarto año del Nivel Primario de escuelas públicas, de los Centros de Educación Complementaria y las Escuelas de Educación Especial de nuestro distrito. La actividad se llevó adelante en el Natatorio Municipal de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo N° 418, donde Cascallares, Fabiani y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, encabezaron el inicio formal de este programa destinado a 7.617 alumnos y alumnas de todo el distrito. “Estamos muy contentos de poner en marcha en el 2022 este programa tan importante para los estudiantes, en el que aprenden a nadar y a realizar distintas actividades acuáticas, siempre brindando contención y compañerismo”, sostuvo el intendente interino Juan Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, subrayó el trabajo articulado con el sistema educativo y el Gobierno Bonaerense, al tiempo que remarcó “la labor de los profes del Instituto Municipal del deporte que realizan una tarea importantísima de contención, cuidado y enseñanza”. Las jornadas se incluyen como parte de la actividad curricular anual de los cuartos grados de todas las instituciones públicas, y comprenden ocho encuentros semanales de 50 minutos. Cada grupo es guiado por profesores en sus primeros pasos en el agua, hasta aprender a flotar y, lentamente, profundizar diversos estilos de nado. Los chicos y chicas, acompañados por tutores de sus escuelas, cuentan con traslados ida y vuelta en micro desde sus establecimientos educativos y obtienen un kit compuesto por una malla, gorro, toalla, además de refrigerio. Participaron también la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; la subsecretaría de Educación, Paula Falcón; el director general de Deportes, Juan Crupi, y el delegado de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez. Vale recordar que el Municipio de Almirante Brown está trabajando en la construcción de dos nuevos complejos con Natatorios Municipales en las localidades de Rafael Calzada y Malvinas Argentinas.

