Municipio, pueblo e instituciones celebraron el 138° aniversario de Claypole

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó los festejos por los 138 años de la localidad de Claypole, en un emotivo acto realizado en la Plaza Vicente Ré junto a vecinos, vecinas, ex combatientes, instituciones de bien público e integrantes de la comunidad educativa. La ornada se llevó adelante en el espacio público ubicado en la Rotonda República de la India y el cruce con Salaberry, el cual comenzó con un show de ballet folklórico a cargo del grupo “Irupé” y continuó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente brindaron unas palabras el cura párroco de la iglesia Nuestra Señora de Luján, Gabriel López, y la directora de la Escuela Técnica N°3 Verónica Rodríguez Do Serro; se realizó la entrega de banderas de flameo nacional, bonaerense y distrital y se hizo el descubrimiento de una placa conmemorativa por el 40° Aniversario de la Gesta Malvinas. Luego fueron homenajeados distintos vecinos y vecinas de Claypole por sus valores sociales, profesionales y de solidaridad, entre ellos Martín Cardozo (presidente del club Taponazo), Claudia Lucero (responsable del comedor La Casita de la Hora Feliz), las docentes Karina Figueroa y Elizabeth Hollman (directivas del Jardín de Infantes N°916) y María Julia de la Paz Alarcón (técnica en hemoterapia y vecina de Claypole). “Desde hace seis años cuando Mariano (Cascallares) arrancó su gestión comenzamos un proyecto para potenciar esta querida localidad. Hoy con este equipo seguimos con el mismo compromiso trabajando para que todos los vecinos y vecinas vivan cada día mejor”, sostuvo Juan Fabiani. En esa línea, remarcó que “con un Gobierno que trabaja y con una sociedad que se esfuerza cada día por ser mejor, las mejoras son notorias”. “En este nuevo aniversario quiero ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando fuertemente por más obras para que Claypole siga creciendo”, agregó. El cierre de la jornada estuvo a cargo nuevamente del Ballet Folklórico Irupé, quienes a cargo del profesor Ema Rivero, bailaron la tradicional “Chacarera a Brown”. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y el delegado Damián Aranda, además de secretarios municipales, concejales y consejeros escolares. También dijeron presente el coordinador de los Excombatientes, José Palacios, y el presidente del Centro de Excombatientes “Puerto Argentino”, Guillermo Rezk. Previo al acto en la Plaza Vicente Ré, se realizó un homenaje a San Luis Orione en la Estación Ferroviaria de Claypole, donde el delegado Damián Aranda y entidades de bien público depositaron una ofrenda floral al pie del busto que recuerda a la figura del santo. Cabe destacar que Claypole es una de las localidades más antiguas de Almirante Brown en la que actualmente viven unas 100.000 personas. El origen se remonta a 1884, hace 138 años, con el paso del primer tren, que fue el puntapié para el inicio del asentamiento urbano. Durante el 2021 y 2022 se llevaron a adelante importantes obras en esta querida localidad browniana, entre ellas la ampliación de los jardines de infantes N° 956 y N° 916; la intervención de las plazas Claudia Molina y 20 de Junio, la concreción de nuevos asfaltos, colocación de luminarias con tecnología LED, la intervención en clubes de barrio, instalación de cloacas y agua potable en distintos barrios y la incorporación de más de 30 alarmas vecinales y tótems de seguridad.

