El municipio potencia las estaciones de reciclado en las localidades

El Municipio de Almirante Brown anunció que están en funcionamiento Estaciones de Reciclado en las localidades del distrito donde los vecinos y vecinas pueden acercar sus materiales reciclables para que luego sean recogidos por las cooperativas de recuperadores urbanos, todo en el marco de potenciar las políticas públicas orientadas a cuidar el medioambiente de forma proactiva y responsable junto a la comunidad. Desde la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat local indicaron que en estos puntos de recepción pueden acercarse distintos materiales, entre ellos papeles (blanco o de color, revistas, diarios, fotocopias y folletos), plásticos (botellas, bazar, tapitas, bolsas y sachets), cartones (cajas, bolsas o maples), vidrios (envasas de color o transparentes, frascos y botellas) y metales (latas, aerosoles, llaves, candados o desodorantes, entre otros). “Para nosotros es trascendental avanzar hacia un Almirante Brown con conciencia ambiental. Por eso creamos y potenciamos distintos programas e iniciativas como las Estaciones de Reciclado, los Cestos Soterrados y la recolección diferenciada en domicilios y centros urbanos, entre otros”, sostuvo el intendente interino, Juan Fabiani, quien destacó el crecimiento del programa Brown Verde con el que se impulsan políticas públicas para el cuidado del medio ambiente. En este sentido se expresó también el diputado provincial Mariano Cascallares, quien apuntó: “Nuestro distrito es un verdadero pulmón verde dentro del Conurbano y estamos convencidos de que todas las iniciativas que podamos impulsar para preservarlo y potenciarlo son vitales, siempre pensando en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”. Los puntos son: Adrogué Cestos de Separación Soterrados Av. Espora y Est. Adrogué / Ex Colegio Nacional Estación de Reciclado Yrigoyen 13.500 / Supermercado Carrefour Burzaco Estación de Reciclado Alsina y Martín Fierro / Eco Parque Néstor Kirchner Olinda Bozán y Pablo Podestá / Plaza Japón Sempere y Terrero /Plaza San Cayetano Longchamps Estación de Reciclado La Aviación y Bolívar / Circuito Aeróbico Longchamps Estación FFCC San Francisco de Asís (Don Orione) Estación de Reciclado Sarcione, Gardel, Paz y Córdoba / Plaza Raúl Alfonsín Rafael Calzada Estación de Reciclado Rivadavia, Colón, Martín Arín y Lavalle / Plaza 25 de Mayo José Mármol Estación de Reciclado Canale y Molina Glew Estación de Reciclado Yrigoyen 20.260 / Supermercado Carrefour Jorge Newberry e/ Paz y Patria / Circuito H. Durando Claypole Estación de Reciclado Av. 17 de Octubre y José Rucci / Estación del FFCC Solano Estación de Reciclado Nardo, Margarita, Rosa y Clavel / Plaza 13 de Julio Malvinas Argentinas Estación de Reciclado Pedro Echagüe y Serrano / Plaza Puerto Argentino Finalmente, desde la Comuna indicaron que para mayor información, los vecinos y vecinas pueden comunicarse a través del mail: politicaambiental@brown.gob.ar

