Cruce Varela: niña de tres años, quemada con aceite en un restaurante

na nena de tres años sufrió quemaduras en su cuerpo luego de que una empleada de un restaurante de Florencio Varela tropezara y volcara una sartén de aceite hirviendo encima de la menor. Según relata la madre, Briana se levantó de la mesa para ir al baño y en ese mismo momento una empleada salió de la cocina, tropezó con la menor y le volcó la fuente en todo su cuerpo. En el relato a un medio de comunicación Graciela, mamá de Briana, explicó los gritos de dolor de su hija y la poca eficacia del lugar para atenderla. A su vez contó que una pareja que se encontraba almorzando allí llamaron a una ambulancia que nunca llegó: “Nos trasladó un patrullero porque no vino nadie”. “Tiene toda la cara, el cuello, los brazos quemados, me parte el alma verla así”, expresó Graciela quién también indicó que su hija seguramente deba afrontar una cirugía. Por esta posibilidad solicitó ayuda ya que el largo recorrido de recuperación costará mucho dinero del cual no poseen como familia ya que su marido es albañil, tienen un hijo más grande y ella está embarazada de cuatro meses. Graciela, denunció que del local gastronómico nadie se hizo responsable por el hecho ni tampoco pidieron perdón: “Todavía no se comunicaron conmigo, ni siquiera disculpas pidieron. Lo único que hicieron fue tirarle un balde de agua fría para calmar el dolor”. Actualmente Briana se encuentra internada en el Hospital de Niños de La Plata a la espera de ver como evoluciona su cuadro y saber si es necesario hacer un trasplante de piel.

Both comments and pings are currently closed.