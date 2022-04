Banfield: Tres hombre detenidos sospechados de realizar entraderas

Tres hombres de nacionalidad colombiana fueron detenidos en Banfield cuando circulaban en un taxi con un inhibidor de señal, un arma blanca y más de $200 mil. Son investigados acusados de integrar una banda que realiza entraderas. Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió la última semana en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Capello, donde efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) realizaban una recorrida. Allí visibilizaron a un vehículo con actitud sospechosa y lo interceptaron. Se trataba de un Chevrolet Spin que funcionaba como Taxi de la Ciudad de Buenos Aires, en el que viajaban tres personas de nacionalidad colombiana Las mismas fueron detenidas ya que al momento de revisar el vehículo se les incautó un Handy que es utilizado como inhibidor de señal, un arma blanca, más de $230 mil y algunos pocos dólares. Las fuentes ampliaron a este medio que se investiga si es una banda que “hacía entraderas”, los cuales fueron detenidos aparentemente “estudiando la zona”. Fueron trasladados, junto a los elementos secuestrados, a la Comisaría 2° de Lomas. En la causa, bajo la carátula “Averiguación de ilícito”, interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

