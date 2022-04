Yasky le pidió al Gobierno “un aumento general de salarios con una suma fija de manera urgente”

El Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, insistió con la necesidad de reforzar de manera inmediata la capacidad adquisitiva de los asalariados, “el Gobierno tendría que disponer de un aumento general de salarios a través de una suma fija de manera urgente” y advirtió que “con el número de inflación que hemos conocido, hay una tremenda disparidad donde casi la mayoría de los trabajadores que tienen trabajo, ya sea formal o informal, no cubren la canasta básica”. En ese plano resaltó que “hay subconsumo en varios sectores populares, que van restringiendo cada vez más su consumo de alimentos en su compra cotidiana” y explicó que “tiene que ver con el aumento indiscriminado de los precios”. “El aumento de los salarios tiene que ser con suma fija para todos”, planteó. A su vez, Yasky alertó que los formadores “remarcan precios hasta un 30 por ciento por las dudas” y le exigió al Ejecutivo que “tome el toro por las astas”, “el gobierno generó una expectativa que lamentablemente no se cumplió y que repercutió en que los grupos oligopólicos que remarcan precios aumentaran por si acaso”, acotó, Para cerrar, el diputado del Frente de Todos hizo alusión a los comentarios que buscan asociar las solicitudes de ciertos sectores como parte de la disputa hacia dentro del oficialismo, “si el gobierno entiende que todos estos señalamientos son solamente parte de la interna, está haciendo el mismo análisis que Pagni en La Nación” lanzó y concluyó, “hay problemas en la sociedad que se tienen que resolver”.

