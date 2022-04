Bono para trabajadores y jubilados: Alberto Fernández y Martín Guzmán anunciaron medidas para “reforzar la política de ingresos”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que se otorgará una suerte de IFE a trabajadores con ingresos no registrados, monotributistas A y B y empleadas de casas particulares de $18.000, en dos cuotas a pagarse en mayo y junio, y otro de $12.000 para las jubilaciones mínimas en mayo, en una única cuota. “La medida apunta a proteger y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores“, informó la Casa Rosada a través de un comunicado. “, informó la Casa Rosada a través de un comunicado. Esta medida de ingresos se suma a las políticas implementadas anteriormente de aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, aumento de las asignaciones, adelanto del paritarias y bono de $6.000 para jubilados, jubiladas y pensionados en el mes de abril. Se enmarca en el contexto de la aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz de la guerra de Ucrania y Rusia. Los bonos son de 18 mil pesos por única vez a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas. Se pagarán en dos cuotas consecutivas de 9 mil pesos.

Both comments and pings are currently closed.