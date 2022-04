Fabiani presentó el programa 2022 de actividades deportivas para adultos mayores

El intendente interino, Juan Fabiani, encabezó la presentación del Programa 2022 de las actividades deportivas para adultos mayores de nuestro distrito. El Club Brown de Adrogué fue escenario del animado encuentro que reunió a cientos de vecinas y vecinos, pertenecientes a Centros de Jubilados y Pensionados de Almirante Brown, que disfrutan de todas las actividades recreativas y deportivas que el Municipio pone a su disposición, a través del Instituto del Deporte. Fue una jornada colmada de alegría, donde los abuelos y abuelas de más de 50 Centros de Jubilados disfrutaron de la música y el baile y conocieron el amplio programa de acciones que los tendrá como protagonistas. En la ocasión, el intendente interino felicitó a los adultos mayores por la energía que generan en cada una de las actividades donde participan. “Me alegra verlos y da gusto estar acá para comenzar a ddisfrutar entre todos de la agenda de actividades que preparamos para este año”, expresó Juan Fabiani. En tanto, Fabiani destacó el trabajo que realizan los Centros de Jubilados para la comunidad, e instó a los presentes a que acompañen al Municipio difundiendo -con el boca a boca- las obras que se llevan adelante en todo el distrito junto a Mariano Cascallares. “Ustedes cómo referentes de sus barrios son nuestra mejor promoción de todas las actividades que realizamos”, sostuvo. Asimismo, los invitó a recuperar salud y alegría a través del deporte y la recreación. El Municipio retoma todas las actividades y suma nuevas iniciativas recreativas y deportivas. Los adultos mayores podrán disfrutar este año de clases de aquagym, de newcom, de natación con un equipo de aguas abiertas, de ciclismo, además los profesores de educación física regresarán a los centros de jubilados con gimnasia adaptada, habrá actividades en las plazas, volverán los bingos y muchas otras opciones. También podrán inscribirse en distintas disciplinas en los Torneos bonaerenses. Para más información dirigirse al Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia (25 de Mayo y Quiroga) o comunicarse por teléfono al 4279-0028/0079. Participaron de la jornada el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el titular del Instituto del Deporte, Jonathan Frisa; el director General de Deportes, Juan Crupi; el Director de Deporte Adaptado, Gustavo Borro, el coordinador de Adultos Mayores, Pablo Varas, y el consejero de Adultos Mayores, Carmelo Pernicone.

