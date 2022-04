Histórico: pavimentarán los 4,5 kilómetros de la avenida Capitán Olivera en Glew

El Municipio de Almirante Brown anunció que, a partir del trabajo articulado con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se pondrá en marcha la histórica obra de pavimentación de la avenida Capitán Olivera de 4,5 kilómetros de extensión en el límite entre la localidad browniana de Glew y el vecino distrito de Presidente Perón. La obra consistirá en una calzada de hormigón con una longitud de 4,5 kilómetros y de 9,34 metros de ancho con carriles en ambas manos de circulación. “Los trabajos previstos junto al Ministerio de Obras Públicas de la Nación incluyen la construcción de veredas, de bicisendas y la instalación de luces con tecnología Led a lo largo de la traza. Y además se concretarán mejoras en el Paso Bajo Nivel existente”, indicó el diputado provincial Mariano Cascallares. Por su parte el intendente interino Juan Fabiani agregó que “como obras anexas se ejecutarán intervenciones hidráulicas para resolver los anegamientos que puedan generarse en casos de fuertes precipitaciones”. Estas obras hidráulicas incluirán la instalación de 76 sumideros de tierra, 82 sumideros de pavimento y 86 cámaras de inspección. Esta obra histórica generará una mejora sustancial en la accesibilidad y en la conectividad de toda esa zona de Almirante Brown y de Presidente Perón, beneficiando a numerosos barrios de Glew y de Longchamps entre otras localidades brownianas. La traza renovada con la pavimentación de hormigón y todo el equipamiento urbano ya previsto se extenderá desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta la avenida Tomás Espora que ya fue asfaltada en su totalidad hasta el límite con el vecino distrito de Presidente Perón. “Agradecemos al presidente Alberto Fernández y al ministro Gabriel Katopodis por esta obra realmente histórica para nuestra gente. Con la Nación y la Provincia seguimos trabajando en forma constante para mejorarle la vida a nuestra gente”, finalizó Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.