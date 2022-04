Murió un hombre en la rambla marplatense en medio de una multitud de gente por la Semana Santa

En plena Rambla marplatense atestada de turistas por el feriado largo de Semana Santa, un hombre murió esta tarde cuando caminaba por el lugar, lo que ocasionó un importante revuelo. El incidente se produjo alrededor de las 15 cuando el hombre, de unos 50 años se desvaneció en las escalinatas de la Plazoleta Almirante Brown ante la vista de cientos de personas que transitaban por el lugar. Al ser asistido por paramédicos, se confirmó que el hombre había fallecido en forma “muy repentina”, informaron fuentes policiales y sanitarias al sitio local Ahora Mar del Plata. Habían acudido al lugar en primer lugar efectivos de la Subcomisaría Casino, los cuales le realizaron al hombre reanimación cardiopulmonar sin lograr éxito, mientras que minutos más tarde el deceso fue constatado por personal del servicio de emergencias SAME. Por el momento no se había logrado identificar al fallecido, aunque se especula con la posibilidad de que se trate de una persona que participaba de los espectáculos artísticos que se desarrollaban en el lugar.

