Informe de Came: en Semana Santa 2,6 millones de turistas viajaron por la Argentina y gastaron $39.736 millones

A los turistas se sumaron los excursionistas, para llegar a unos cinco millones de personas recorriendo el país el fin de semana largo, un 17,7% más que en 2021, y dejando un impacto económico directo de $45.101,3 millones en total. Los alojamientos quedaron colmados a pesar del aumento en la oferta para-hotelera del último año. Volvió el turista internacional y se activaron al 100% los eventos y festividades. El tiempo otoñal perfecto ayudó en toda la Pascua. lEl feriado de Semana Santa dejó un balance de 2.612.000 turistas y otros 2.350.800 de excursionistas que recorrieron las más de 1000 ciudades de la Argentina que forman parte del circuito turístico nacional. Gastaron $45.101,3 millones, que a precios constantes significaron 91,1% más que en la misma celebración de Pascua 2021. lEl fuerte crecimiento se explica porque viajaron 37,5% más de turistas y 1,4% más de excursionistas, y también porque aumentó 10% la estadía promedio y el gasto diario creció considerablemente, más allá del efecto inflación. lCon una estadía media de 3,3 días y un gasto diario per cápita de $4.610, los 2,6 millones de turistas desembolsaron $39.736 millones el fin de semana, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros gastos. Frente a 2021, el consumo a precios constantes subió 107,7%. lA los turistas se agregaron casi 2,4 millones de excursionistas que decidieron viajar por el día a ciudades cercanas en busca de ocio, recreación, deportes, festejos religiosos o encuentros familiares. Gastaron en promedio $2.282 cada uno, sumando un desembolso total de $5.365 millones, que a precios constantes resultó 19,9% mayor al mismo fin de semana de 2021. Semana Santa 2022: Turistas y Excursionistas que viajaron por la Argentina Fuente: CAME en base a datos propios, del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, e información de Cámaras y Federaciones regionales. lSegún el Ministerio de Turismo y Deporte, alrededor de 300 mil personas viajaron con el PreViaje, el programa que devuelve el 50% de lo gastado en turismo en crédito para volver a usar en servicios del sector como gastronomía, excursiones o pasajes. lEste fin de semana se notó a pleno el regreso del turista internacional, especialmente residentes de países vecinos como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, que se hicieron presentes en las grandes ciudades y aquellas cercanas a las fronteras. lLos mejores números en ocupación, lo tuvieron las provincias del noroeste argentino, que promediaron el 97%. Pero el país entero trabajó con su capacidad de alojamiento colmada. lDos factores que obstaculizaron la fecha fueron la falta de gasoil y el paro de transportistas por la escasez de ese insumo. Hubo filas de camiones de hasta 20 km que complicaron el tránsito en las rutas, con demoras muy fuertes, especialmente en Santa Fe y Entre Ríos. Pero nada frenó a los viajeros, que colmaron las rutas todo el fin de semana. lAerolíneas Argentinas transportó durante el fin de semana más de 300.000 pasajeros, batiendo el récord de 2018, que había sido histórico. lEn casi todas las ciudades turísticas se cumplió un mismo patrón: los alojamientos de mayor categoría trabajaron al 100%, y fueron los primeros en cubrirse. Qué sucedió en las provincias y ciudades lBuenos Aires. Con un nivel de ocupación del 90%, se pudo ver a los visitantes que llegaron a Mar del Plata en caminatas por la rambla, bares, espectáculos artísticos y recorriendo sus calles céntricas en el tradicional Vía Crucis. El fin de semana estuvo marcado por el buen tiempo en el Partido de la Costa, con temperaturas agradables al sol y frescas entrada la tarde. En Cariló, Vila Gesell, Mar de las Pampas o Pinamar, el movimiento fue muy bueno. Otras localidades costeras concurridas fueron Mar del Tuyú, San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Costa del Este y San Bernardo, con precios accesibles. En el interior de la provincia hubo centenares de actividades por Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Tigre, San Pedro, La Plata, Chascomús y Tandil, que trabajó al 100%. Algunas propuestas destacadas fueron: el Festival de Cine Terror, en el bosque de Pinamar; las “Pascuas del Bosque” en Villa Gesell; “Mar de Las Pampas en Concierto”, con la participación de artistas del teatro Colón; el evento “Una Pascua en Miramar” con shows de folclore, freestyle y ritmos urbanos; el recital de Las Pelotas en Chascomús; la Fiesta de la Torta Frita en Mercedes; las recorridas por el Sendero del Amor en Sierra de la Ventana, y el “Monte Sabores” en Monte Hermoso, una feria gastronómica con reconocidos chefs como Roberto Petersen y Christophe Krywonis. lCiudad de Buenos Aires. Casi 100 mil turistas nacionales e internacionales llegaron a CABA por el fin de semana, con niveles de ocupación hotelera y para-hotelera que alcanzaron un pico de 91%. Con un gasto total de casi $3.100 millones, los viajeros pudieron elegir entre una oferta de 7.000 bares y restaurantes, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos. El Gobierno porteño presentó además el programa “Escapadas BA” para potenciar el posicionamiento de la Ciudad como destino con foco en los fines semana largos del año y las vacaciones de invierno. En esta ocasión, las propuestas fueron: visitas guiadas por el Museo Casa Carlos Gardel, muestras de arte y fotográficas, recorridas por el Casco Histórico, el Zanjón de Granados, actividades en el Centro Cultural Konex, en el circuito comercial de calle Corrientes, en el Teatro Ciego, en el Colón Fábrica y los murales de Colegiales. Además, hubo recorridos temáticos, como el tour de fileteado porteño o “Historia en perspectiva de mujer”, en el Museo de los Túneles Santa Felicitas. lCórdoba. Las más de 160 mil plazas hoteleras quedaron casi colmadas con turistas de todo el país y el regreso de los visitantes internacionales. Las ciudades ofrecieron cada una su grilla de espectáculos y atractivos, destacándose Villa General Belgrano con su 52° Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, un evento que refleja más de medio siglo de tradiciones centroeuropeas y repostería artesanal. También Santa Rosa de Calamuchita con la 21° edición de la fiesta de las Delicias de Pascuas que concluyó el sábado con la actuación de Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale y Marcela Morelo; Alta Gracia, con el Festival Gastronómico Peperina y la presencia de cocineros reconocidos; o el atractivo del “Papa Móvil”, que es el vehículo que utilizó Juan Pablo II en su visita al país en 1987 en la ciudad capital. Además, la ocupación fue muy alta también en Valle de Punilla, Villa Carlos Paz, La Cumbre, La Falda, Capilla del Monte, Huerta Grande y Valle Hermoso, todas superando al 90%. Las localidades del Valle de Calamuchita relevadas informaron buen nivel de ocupación, lo mismo polos como Río Ceballos, Alta Gracia o Córdoba Capital. El gasto promedio diario de los turistas rondó los $5.500, incluyendo transporte y alojamiento y fue notoria la circulación de visitantes entre los distintos pueblos de los valles de la provincia. lCorrientes. Con los Esteros del Iberá como protagonista, tuvo un muy buen fin de semana, con la vuelta del visitante extranjero. La provincia estuvo trabajando con mucha velocidad en la recuperación de las zonas turísticas tras los devastadores incendios, con programas como el Renacer Iberá, y estos días se pudieron ver los resultados. Los viajeros llegaron de todo el país y de países limítrofes como Paraguay y Brasil. Pesca, fiestas, y chamamé fueron tres de las propuestas infaltables. Itatí fue una de las localidades más visitadas, reconocida como el principal centro de turismo religioso de la provincia. En realidad, se la considera como uno de los principales lugares de fe del país. Es que con su imponente Basílica, convoca a decenas de miles de fieles. La cúspide del domo de la iglesia tiene 88 metros y está entre las más altas de América Latina. Protege una imagen de la Virgen de Itatí, tallada en madera por artistas de los pueblos originarios, que es considerada milagrosa. lEntre Ríos: se ocuparon prácticamente las 50 mil plazas hoteleras, con turistas que poblaron sus tres corredores, el Uruguay, el Paraná y Centro. Los complejos termales trabajaron a capacidad completa. El turismo rural, el de la naturaleza, las excursiones en el río, visitas a viñedos y bodegas, la gastronomía regional, y el recorrido por la historia y la cultura de la provincia, estuvieron repletos de turistas y excursionistas. De los 16 complejos termales, los más visitadas fueron los de Federación, Villa Elisa, Gualeguaychú, Victoria y Concepción del Uruguay. Las rutas de acceso a la provincia estuvieron muy transitadas, incluyendo los pasos desde el Uruguay, desde donde llegaron viajeros aprovechando la semana libre de muchos orientales, el regreso de estos fue una de las novedades. Las ciudades prepararon incontables eventos, como el Torneo Nacional de Clubes “Viva el Río” y el Festival de Teatro Callejero Corriendo la Coneja, en Paraná. lMendoza. Los turistas ocuparon desde el miércoles por la noche las 35 mil plazas disponibles del distrito. Se sumó esta vez el visitante internacional, especialmente el chileno, que nuevamente marcó presencia en la región. Gran Mendoza, Potrerillos, San Rafael y Malargüe, estuvieron entre los destinos más concurridos. El gasto promedio diario se ubicó en $5.200, destacándose recorridos como el Parque Aconcagua. Este año, Semana Santa coincidió con el Día Mundial del Malbec. Uno de las atracciones más populosas fue la Reserva Provincial Manzano Histórico, en el centro oeste de Mendoza, con actividades de turismo aventura, naturaleza, propuestas de enoturismo y artísticas. Con el marco de montañas cordilleranas, el lugar está atravesada por senderos, ríos y arroyos, en un ambiente de abundante vegetación y fauna autóctona. lMisiones. También con la vuelta del turismo internacional, Iguazú volvió a ser el punto desbordante del distrito. Hacia el viernes ya no había alojamientos disponibles y los viajeros se veían en cada uno de los pintorescos recorridos de la ciudad. Pero toda la provincia tuvo un buen fin de semana, especialmente con la presencia de quienes fueron en busca de una combinación equilibrada entre festejos religiosos y naturaleza. El parque temático de la Cruz de Santa Ana, que tiene una de las vistas más increíbles de la selva paranaense, fue muy concurrido. La naturaleza, el buen clima y la posibilidad de hacer expediciones al aire libre, alentaron también la presencia de miles de excursionistas. Los servicios de hospedaje como cabañas y departamentos, fueron los que más rápido se agotaron. Los Saltos del Moconá y San Ignacio fueron otras de los núcleos que lograron niveles de ocupación muy altos, casi plenos. lTucumán. Con un gasto diario que promedió los $4.400 por persona, el fin de semana fue muy bueno. San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, San Pedro de Colalao, San Javier, Yerba Buena, El Cadillal, Tafí Viejo, todas finalizaron con niveles de ocupación cercanos al 90%. Los turistas, además de los recorridos de la naturaleza, disfrutaron de eventos como el 14° Festival Regional del Lazo en Tafí del Valle, el 44° festival de la Nuez en San Pedro de Colalao o el vía crucis con antorchas en San Javier. El recorrido Ruta de la Fe en el sur tucumano fue una de las excursiones más requeridas, que incluyó visitas a la iglesias de Nuestra Señora del Carmen en Aguilares, Nuestra Señora de la Merced en Villa de Medina, Nuestra Señora del Rosario en Monteros, a la Galería de la Veneración en Famaillá y a las Ruinas Jesuitas de San José de Lules. Lo mismo que el espectáculo La Pasión de Cristo, en Tafí del Valle, que fue presenciada viernes y sábado por una multitud, en un escenario natural rodeado de cerros y paisajes. La procedencia de los visitantes fue principalmente de provincias vecinas y residentes del mismo distrito. lSalta. La provincia recibió a los visitantes con más de 200 actividades religiosas y culturales como el vía crucis, las vigilias pascuales, las visitas guiadas en museos e iglesias, además de las ferias de artesanos, gastronómicas y otras actividades. El distrito estuvo entre los destinos turísticos más elegidos del país para esta fecha, con promociones destacadas y actividades para todos los gustos. Ocho de cada diez turistas que llegaron consumieron con el Pre Viaje. La ciudad capital, Cafayate, Cachi y Coronel Moldes, tuvieron niveles de ocupación buenos. Entre los atractivos principales estuvieron los Valles Calchaquíes, cada vez más famoso por sus vinos y especias y el Tren a las Nubes en San Antonio de los Cobres. lJujuy. Las 12 mil plazas hoteleras quedaron colmadas ya desde el jueves por la tarde, con un movimiento intenso en la ciudad capital, en los Valles y en la zona de Quebrada. El pernocte promedio fue de 2,9 días, con los principales arribos de visitantes de Buenos Aires, y toda la región NOA. Entre los destinos más elegidos se destacaron: San Salvador de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca, La Quiaca y Yavi en la Puna, San Pedro de Jujuy y Yungas. Los alojamientos de alta gama se completaron enseguida y el gasto promedio fue de $ 5.100 por día y por persona. Todas las ciudades prepararon eventos religiosos para la fecha. lSantiago del Estero. El fin de semana fue muy bueno, con muchísima actividad turística-religiosa, como el vía crucis en bicicleta del viernes en la ciudad capital, que recorrió 15 capillas y parroquias. Termas de Río Hondo fue el punto más visitado, especialmente por turistas de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. La ciudad ofreció una nutrida oferta de actividades desde religiosas hasta deportivas, como la representación del vía crucis en el Parque Güemes del jueves, con un altísimo nivel de producción; la competencia de Power Boat en lago, con una numerosa participación de lanchas; o el track day de motos, con competencias de vehículos desde 200cc hasta 1.100 cilindradadas. Otro destino que sobresalió fue Villa La Punta, una pintoresca localidad serrana a 90 km de la capital. lSan Juan. Con un gasto diario que promedió los $4.000, la ocupación fue plena en ciudades como Iglesias, Valle Fértil y Calingasta. La provincia se movió con mucho turismo regional. Sobresalieron además el visitante internacional, especialmente el chileno, y miles de excursionistas que fueron a pasar el día a lugares cercanos aprovechando el tiempo, los festejos, la gastronomía y la naturaleza. lSan Luis. Sus 35.000 plazas quedaron casi completas, con ocupación plena en Villa Merlo, Potrero de los Funes y Juana Koslay. Termas, lagos, sierras, circuitos paleontológicos, turismo de aventura y el tesoro paleontológico de Sierra de las Quijadas, fueron los recorridos más buscados. La ocupación promedió el 95% y la mayoría de visitantes fueron bonaerenses, porteños, mendocinos, santafesinos y cordobeses. El gasto promedio diario se aceró a los $5.000. lLa Rioja. Entre los puntos más destacados estuvo Villa Unión, que colmó sus 1300 plazas y a falta de cupos, se abrieron registros en más de 100 casas de familia que se pusieron a disposición de los turistas. El Parque Nacional Talampaya, a 60 kilómetros de allí, fue uno de los centros más concurridos. Otras ciudades con elevados niveles de ocupación fueron Chilecito, Arauco y Fátima. Las reservas provinciales de Laguna Brava y Los Colorados y Quebrada del Cóndor, el Parque Provincial El Chiflón, el Parque de Dinosaurios y las Termas de Santa Teresita recibieron centenares de turistas y excursionistas. lNeuquén. Se ocuparon el 90% de las 30 mil plazas hoteleras y entre algunas de las ciudades destacadas estuvieron Aluminé, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Pehuenia. El gasto promedio estuvo cercano a los $6.500 y además de los festejos religiosos, se destacaron la Fiesta Provincial de Pascuas de Chocolate en San Martín de los Andes y el Campeonato Argentino de Descenso de Mountain Bike 2022, en Villa La Angostura. lRío Negro. Lo más sobresaliente fue Bariloche, con 20 mil turistas que recorrieron la ciudad y una agenda abundante que acompañó a la tradicional Fiesta Nacional del Chocolate. La ocupación rondó el 95%. Otros polos muy concurridos fueron El Bolsón, con 90% de ocupación, Las Grutas con 80% y Playas Doradas, que con el 4° Torneo Argentino de Pesca Submarina como evento destacado, atrajo a turistas y excursionistas de toda la región y el país. lChubut. Tuvo una ocupación cercan al el 84% de las 7000 camas disponibles en hoteles. Se distinguió Puerto Madryn, con el tradicional “Vía Crucis Submarino”. Se trata de un evento religioso liderado por un sacerdote y acompañado por buzos profesionales que cargan una cruz iluminada y marchan en procesión hasta introducirse en el mar, donde completan las estaciones del camino de oración. También Esquel atrajo su público, lo mismo que El Doradillo, que en esta época se comenzaron a observar las primeras ballenas. lSanta Cruz. La ciudad estrella fue El Calafate, que arrancó el fin de semana con 85% de reservas y llegó a casi 100% de ocupación viernes y sábado. Las 15 mil plazas hoteleras de la provincia quedaron colmadas en esos días. lTierra del Fuego. Fue un fin de semana activo, con la vuelta del turista internacional, de los cruceros y el aumento en las frecuencias de vuelos. El visitante hizo base especialmente en Ushuaia, y además de su naturaleza, se sumó a los festejos religiosos, y las propuestas del fin de semana, como ferias de precios populares, el torneo provincial de karting o el Tercer Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo. La demanda de excursiones y paseos fue muy fuerte, especialmente la compra de excursiones al Lago Escondido y el criadero de huskies, navegación por el Canal de Beagle y paseos por el Parque Nacional, entre otros. lSanta Fe. Todo el territorio se mantuvo con niveles altos de ocupación, especialmente en Rosario, Coronda, Maciel, San Lorenzo, Pueblo Esther, Santa Rosa de Calchines, Cayastá, San Javier, y Romang. La provincia ofreció una nutrida agenda para disfrutar con paseos turísticos, actividades culturales, recreativas y ferias gastronómicas. En la costa santafesina se colmaron las cabañas y complejos. Hubo mucho turismo local que se completó con arribos de todo el país. Los turistas y excursionistas aprovecharon el buen tiempo para realizar actividades dinámicas como kayakismo guiado, excursiones en lanchas con motores ecológicos, recorridas de arroyos e islas o avistaje de aves. lCatamarca. Los principales destinos turísticos vivieron a pleno el fin de semana largo, registrando muchos de ellos 100% de ocupación. Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Las Juntas, El Rodeo, Fiambalá, Paclín, Santa María, Santa Rosa y Tinogasta, tuvieron sus plazas colmadas, casi sin cupos disponibles el viernes y sábado. A los atractivos naturales y culturales estables de cada ciudad, se sumaron propuestas de turismo aventura y activo como rappel, tirolesa, senderismo, trekking, cabalgatas y paseos en kayak. No faltaron las propuestas religiosas que acompañaron a los visitantes en esta Semana Santa. lFormosa. Miles de personas aprovecharon el fin de semana largo para llegar desde el miércoles a la tarde y continuó incluso hasta el sábado. Los que arribaron a la capital, se dispersaron por el casco céntrico histórico, el paseo costanero, la Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay. Allí tuvieron propuestas de caminatas, bicicletas, safari fotográfico, observación de flora y fauna, y el tradicional bicytur con el recorrido por las 7 Iglesias, con motivo de visitar y orar para recrear los siete lugares que padeció Jesús camino al calvario. San Francisco del Laisha también fue una opción atrayente para visitar los vestigios de la obra franciscana. En tanto, el Bañado La Estrella fue de los paisajes preferido por los amantes de la fotografía de naturaleza y avistaje de aves de todo el mundo. Formosa celebró este año el 25° ejercicio del Vía Crucis por posta con el lema “Por la Cruz a la Luz”, considerado el más largo del mundo con más de 500 km; según el Libro Guinness de los récords. lChaco. La ocupación hotelera rondó el 70%, con un movimiento turístico interno considerable alentado por las buenas condiciones climáticas y la oferta de turismo rural, de naturaleza y el de salud. Los comercios vendieron muy por encima de la Semana Santa 2021 y los visitantes tuvieron un desembolso promedio diario de $3.900. lLa Pampa. Si bien sigue siendo un lugar más de paso que de estadía para los turistas, su presencia en las preferencias familiares viene creciendo. En esta ocasión, la provincia tentó a quedarse con sus eventos religiosos, y también deportivos, como la carrera de Turismo Carretera en Santa Rosa, que hizo trabajar con mucho dinamismo a hoteles y lugares gastronómicos.

