Aerolíneas Argentinas: récord de pasajeros transportados en Semana Santa

Aerolíneas Argentinas transportará durante este fin de semana largo de Semana Santa más de 300.000 pasajeros, lo que constituye una cifra histórica, según informaron fuentes de la compañía. Esta cifra supera el récord de la Semana Santa de 2018, anterior al inicio de la pandemia del Covid-19, cuando la cantidad de pasajeros transportados fue de 270.000. “Es una buena noticia porque impacta en todos los sectores de la industria del turismo que se benefician con cada avión de Aerolíneas que sale y llega desde algún punto del país”, señaló Pablo Ceriani, titular de la línea de bandera. “Es una buena noticia porque impacta en todos los sectores de la industria del turismo que se benefician con cada avión de Aerolíneas que sale y llega desde algún punto del país” Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas Durante este fin de semana, Aerolíneas dispuso un operativo especial con importantes aumentos en las frecuencias de sus vuelos, operando un promedio de 253 salidas diarias, lo que significa entre 20 y 25 vuelos más que en un día estándar. Para ello, la empresa estableció un cronograma con una serie de vuelos de refuerzo a los principales destinos turísticos de la Argentina. Los destinos más solicitados fueron: Córdoba con más de 16.000 pasajes vendidos, Mendoza e Iguazú con más de 14.000, Bariloche con más de 12.500 y El Calafate, Ushuaia y Salta con más de 11.000. También, los vuelos internacionales y regionales tuvieron una importante participación con cerca de 45.000 pasajeros transportados en toda la red con San Pablo, Santiago de Chile, Montevideo, Rio de Janeiro, Asunción y Brasilia entre los destinos con mayor cantidad de pasajeros. Cerca del 30% de los pasajeros transportados lo hicieron mediante el sistema de corredores y rutas federales sin pasar por Buenos Aires.

